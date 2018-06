Messer-Attacke in München: Junge Frau erstochen - Polizei fasst Tatverdächtigen (19)

Tödliche Messer-Attacke in München: Am Freitagnachmittag wurde eine Frau durch Messerstiche getötet. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige war zunächst auf der Flucht - doch dann griff die Polizei zu.

München - Schrecklicher Vorfall in Neuhausen: Am Freitagnachmittag ist es in einem Wohnhaus in der Jutastraße zu einer tödlichen Messerstecherei gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine 25-Jährige getötet, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei fahndete öffentlich nach dem dringend Tatverdächtigen (19). Am Abend die Meldung: er wurde gefasst!

Gegen 16 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Die Attacke hatte sich in einer Wohnung ereignet, dabei wurde die 25-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch in der Wohnung an den Folgen ihrer schweren Stichverletzungen verstarb. Eine weitere Frau (53) sowie ein Jugendlicher (15) wurden schwer verletzt. Alle drei Opfer stammen aus München.

+ Polizeiwagen stehen an der Ecke Jutastraße/ Landshuter Allee. © Wegele

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19 Jahre alten Münchner, der laut Polizei um 20.18 Uhr in der Lindwurmstraße durch eine Streife der Polizei festgenommen werden konnte. Zuvor war intensiv nach dem Flüchtigen gefahndet worden. Laut Polizei deutet alles auf eine Beziehungstat hin.

+++Festnahme nach Tötungsdelikt in Neuhausen+++ Der 19-jährige Tatverdächtige konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch uns festgenommen werden. pic.twitter.com/ToA3C8l0NC — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 15. Juni 2018

Den Zustand der schwer verletzten Frau bezeichnete die Polizei am Freitagabend als kritisch, den des verletzten Jugendlichen als ernst. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.