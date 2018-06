Der Täter wütete furchtbar: Junge Frau (25) stirbt nach Messer-Mord

Eine schreckliche Messer-Attacke erschüttert München. Eine junge Frau überlebte die Tat nicht, zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Neuhausen - Was für eine grauenhaft dunkle Stunde an diesem wunderbar sonnigen Freitagnachmittag! Bei einer Messer-Attacke in Neuhausen ist Sofia S. (25, Name geändert) gestorben. Ihre Mutter (53) und ihr Bruder (15) wurden bei dem Angriff in der Wohnung der Familie verletzt, ebenso wie ihr Hund.

Alle Opfer hatten mehrere Stichwunden – der Täter wütete furchtbar. Dringend verdächtig ist der Münchner Lion K. (19): Nach ihm fahndete die Polizei sofort nach der Tat. Der Messer-Mörder war nach dem Blutbad geflohen und zunächst von der Bildfläche verschwunden. Noch am Abend gelang den Ermittlern aber die Festnahme.

Die Tat geschah in der Wohnung der Familie an der Jutastraße nahe des Rotkreuzplatzes. Die ersten Notrufe gingen gegen 16 Uhr bei der Polizei ein. Nachbarn berichteten von Schreien: Das ist ungewöhnlich für die Familie mit italienischen Wurzeln, die man als nett und unauffällig kennt. Warum der Täter in der Wohnung im vierten Stock war? Wie er hineingekommen war? Und warum es schließlich zum Schlimmsten kam? All jene Fragen waren zunächst ungeklärt. Die Polizei ging allerdings von einer Beziehungstat aus. Und: Es soll sich nicht um eine spontane Tat gehandelt haben.

Gegen 20.15 Uhr wird der Verdächtige geschnappt

Viel schlimmer als alle Vermutungen war aber das ganz konkrete Bild, das sich den Nachbarn, den Sanitätern und den Polizisten bot. Das Blut in der Wohnung, im Haus und sogar auf der Straße – die Blicke der Anwohner waren fassungslos und leer. Und natürlich: Auch die Angst ging um im Viertel. Die Nachricht von der Bluttat verbreitete sich schnell, ebenso wie die Information, dass dem Messer-Mörder vorläufig die Flucht gelungen war.

+ Mit diesem Bild fahndete die Polizei nach Lion K. © Polizei

Zunächst waren keine genaueren Informationen zu bekommen: weder, auf welche Weise der Täter geflohen war noch in welche Richtung. Die Polizei fahndete sofort und intensiv. Bis auf Hubschrauber setzte sie alle Möglichkeiten ein, um dem Flüchtigen auf die Spur zu kommen, unter anderem auch Mantrailer-Hunde. Gegen 20.15 Uhr erkannten ihn Polizisten schließlich an der Lindwurmstraße und nahmen ihn fest.

Derweil wurde es am Ort des Grauens langsam ruhiger. Und die Dunkelheit senkte sich über Neuhausen …

Stefanie Wegele