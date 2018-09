Auftritt heute Abend: Hip-Hopper Marteria und Casper geben Gratis-Show in München

Zwei bekannte Rap-Künstler geben am Mittwoch, 5. September, auf dem Backstage-Gelände in München eine Gratis-Show .

München - Via Twitter verkündeten die beiden bekannten Hip-Hopper Marteria und Casper eine Gratis-Show in München. Sie wird am Mittwoch, 5. September, ab 18 Uhr auf dem Backstage-Gelände in Neuhausen-Nymphenburg stattfinden. „Heute gibt es eine unfassbare Monstershow“, verkünden sie auf Twitter.





sch