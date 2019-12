Weil die Freundin ihn verlassen wollte: 21-Jähriger richtet ein Blutbad in Münchner Wohnung an

Dass ihn seine Freundin verlassen wollte, konnte ein 21-Jähriger gar nicht verkraften. In einer Münchner Wohnung richtete er ein Blutbad an.

Prozessauftakt in München: Seit Dienstag (10. Dezember) steht ein 21-Jähriger vor Gericht.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, ein Blutbad angerichtet zu haben - offenbar nur, weil ihn seine Freundin verlassen wollte.

In der Anklageschrift hat die Staatsanwältin grauenhafte Details genannt.

München - Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, der Blick scheint wirr. So betritt Lion K. (21) am Dienstag in Handschellen den Sitzungssaal B 177 des Münchner Landgerichts. Mehrere Wachtmeister führen den jungen Mann zur Anklagebank – weitere Einsatzkräfte bewachen den Saal. So hat es Richter Stefan Kirchinger angeordnet! Denn Lion K. wird ein ganz abscheuliches Verbrechen zur Last gelegt: Weil seine Freundin ihn verlassen wollte, soll er versucht haben, ihre Familie zu ermorden und erstach die Schwester bestialisch.

Mit ruhiger Stimme verliest Staatsanwältin Karin Garnreiter am Dienstag die Anklageschrift – es sind 13 Seiten voller Grauen. Demnach war Lion K. mit Anna-Maria C. liiert, ging aber fremd und öfter auch ins Bordell – zudem soll der Angeklagte die junge Frau mehrfach vergewaltigt und geschlagen haben. Aus diesem Grund wollte sie Lion K. verlassen. Für den 15. Juni 2018 war ein Treffen geplant, bei dem sie mit ihm reden wollte. Doch das konnte der damals 19-Jährige nicht akzeptieren – und wollte Anna-Maria C. laut Anklage dadurch bestrafen, dass er ihre Familie umbringt.

21-Jähriger im Blutrausch: Messerattacke in Münchner Wohnung

+ Ermittler der Polizei am Tatort in der Jutastraße in Neuhausen. © dpa / Matthias Balk Von den Trennungsabsichten wusste die Familie nichts und ließ K. gegen 15.42 Uhr in ihre Wohnung in der Jutastraße. In Neuhausen kam es in den folgenden Stunden zu einem tödlichen Blutrausch. Unter dem Vorwand, Kleidung von Anna-Maria zu holen, ging Lion K. unbeobachtet in die Küche und griff ein Messer. Die 27 Zentimeter lange Klinge rammte er deren Schwester Sonja laut Anklage „wuchtig und ohne Vorwarnung“ zunächst in den Rücken. Mit weiteren Stichen ins Gesicht, in Hals, Brust und Bauch soll K. die Schwester regelrecht niedergemetzelt haben. Sie verblutete. Doch Lion K. hörte nicht auf.

Er stach auch Familienhund Jack ab, der die gellenden Schreie der jungen Frau gehört hatte. Und griff danach auch Mutter Monika C. an: Ihr stach er das Messer laut Anklage in Kopf und Oberkörper, um sie zu töten - ebenso wie dem Bruder Guiseppe C., der K. das Messer aber schließlich abnehmen konnte, obwohl er selbst schwer verletzt wurde. Beide konnte der Notarzt retten, während Lion K. in die Innenstadt floh. Dort wurde er gegen 20.15 Uhr festgenommen.

München: Weil die Freundin ihn verlassen wollte - Mann richtet Blutbad an

Vor Gericht starrte der mutmaßliche Mörder am Dienstag nur zu Boden. Teilweise schüttelte er auch mit dem Kopf, als die Staatsanwältin Details zur Beziehung mit Anna-Maria C. vorlas. Doch allzu viel erfuhr man darüber nicht: Während der Aussage von Lion K. wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Richter Kirchinger begründete diese Maßnahme damit, dass der Angeklagte nicht bloßgestellt werden soll, wenn es um intime Details aus seinem Privatleben geht. Verteidigerin Birgit Schwerdt hatte zuvor einen entsprechenden Antrag zum Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt.

Die Staatsanwältin gab zu verstehen, sie wäre mit einem teilweisen Ausschluss einverstanden. Polizisten, Ersthelfer und Angehörige dürfe die Öffentlichkeit in dem Mordfall sehr wohl hören. Warum Lion K. mutnaßlich zum Mörder wurde und was ihn antrieb: Das wird man nun wohl nie erfahren. Die Staatsanwaltschaft sieht niedere Beweggründe in seinem Handel. Womöglich, sagte Richter Kirchinger, muss Lion K. in die Psychiatrie. Für den Rest seines Lebens.