Brutal-Tat schockt Polizei: Mann schlägt 42-Jährigen nieder und tritt immer weiter auf Kopf ein

Eine Bar in der Landsberger Straße in München war Schauplatz eines ungewöhnlich brutalen Übergriffs. Nun ermittelt die Kripo.

Immer wieder trat der Mann gegen den Kopf seines Opfers, als dieses schon längst am Boden lag.

Die Kripo ermittelt nun.

Die Hintergründe der brutalen Tat sind noch völlig unklar.

München - Die Polizei München berichtet: Am Samstag, 14.12.2019, gegen 08.15 Uhr, kam es in einem Lokal in der Landsberger Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Beide Personen lernten sich erst im Lokal kennen und tranken zusammen. Aus ihrer Unterhaltung folgte ein Streit, der sich in eine tätliche Auseinandersetzung steigerte.

Brutal-Tat in München schockt Polizei: Mann tritt immer weiter auf Kopf ein

Der 42-jährige Geschädigte wurde dabei so stark geschlagen, dass er zu Boden ging und benommen liegen blieb. Daraufhin begann sein Kontrahent mit dem Fuß gezielt gegen dessen Kopf zu treten.

Erst als weitere Gäste aus dem Lokal zwischen die Auseinandersetzung gingen, ließ der Angreifer von dem bereits stark verletzten Geschädigten ab und flüchtete.

Mit schweren Kopfverletzungen musste der in München wohnende 42-Jährige zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gefahren werden. Konkrete Lebensgefahr bestand nicht.

Aufgrund der Tathandlung und der Schwere der Verletzungen wurde die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung vom K 11 (Tötungsdelikte) übernommen. Dort werden nun entsprechende Ermittlungen zur Identifizierung des Täters sowie zu den genauen Hintergründen der Tat geführt.

