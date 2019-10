Mann von Trambahn erfasst Mann - Polizisten leisten erste Hilfe

Ein Mann geriet unter die Räder einer Münchner Trambahn. Polizisten waren zufällig vor Ort und leisteten Erste Hilfe.

München - Am späten Dienstagnachmittag wurde ein 38-Jähriger von einer Trambahn erfasst und schwer verletzt. Wie die Feuerwehr München in einer Pressemitteilung erklärte, hat die Bahn den Mann mitgeschleift und teilweise überrollt. Passanten und Polizisten, die zufällig vor Ort waren, leisteten erste Hilfe. Das Unglück ereignete sich an der Dachauer Straße auf Höhe der Lothstraße.

München: Mann übersieht Straßenbahn und wird dann mitgeschleift

Demnach hatte der 38-Jährige den ersten Teil der Fahrbahn bereits überquert und wollte dann die Trambahngleise überschreiten. Dabei übersah er die Trambahn der Linie 20, die aus seiner Sicht von rechts gekommen war, und wurde von ihr erfasst und zwischen Sicherheitsgeländer und Trambahn eingeklemmt. Der Mann wurde bis zum Stillstand der Straßenbahn mitgeschleift.

Nach zwei Minuten war ein Rettungswagen der Feuerwehr vor Ort und übernahm den Einsatz. Auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Notarzt unterstützten die Rettungskräfte und sperrten den Unfallbereich.

München: Mann nach Trambahn-Unfall schwer verletzt

Während der Unfallaufnahme musste jeweils ein Fahrstreifen der Dachauer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt sowie der Trambahnverkehr eingestellt werden.Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Um den Unfallhergang nachvollziehen zu können, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es auch am Dienstagabend. Eine U-Bahn war entgleist. Am U-Bahnhof am Max-Weber-Platz wurde der Notruf ausgelöst, weil einlebloser Mann im Gleisbereich gefunden wurde.

mm/tz