Prinz lässt es sich in VIP-Suite gut gehen, will aber Klinik dafür nicht bezahlen

Ärzte retteten sein Leben, doch er will nicht mal sein Krankenzimmer zahlen. Deshalb hat Peter Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn jetzt Ärger mit dem Freistaat.

München - Der Freistaat Bayern fordert noch rund 10.000 Euro von dem Prinzen ein – und verklagt ihn am Landgericht. Der Fall: Im Frühjahr 2016 war der Adelige Patient im Deutschen Herzzentrum und bewohnte dort wochenlang eine sogenannte VIP-Suite. Die kostet 375 Euro pro Nacht. Gezahlt hat der Prinz seine Rechnung trotz dreier Mahnungen aber nie. Die Folge: Sein Herz ist mittlerweile gesund, doch jetzt hat er einen Prozess am Hals.

Peter Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn: Er kam unter Lebensgefahr ins Herzzentrum

Vor Gericht behaupten die Adels-Anwälte nun, der Prinz habe gar keinen Wert auf das Luxuszimmer gelegt – sondern sei nur dorthin verlegt worden, weil angeblich keine anderen Zimmer frei gewesen waren. Außerdem sei er zu dieser Zeit „nicht geschäftstüchtig“ gewesen. Das bezweifelte am Montag sogar Richter Martin Kober.

Denn Anfang April 2016 hatte Prinz Peter einen Autounfall und zog sich Brüche im Brustbein zu. Zunächst wurde er im Klinikum rechts der Isar versorgt, zog sich dort aber eine schwere Infektion in Herznähe zu. Unter Lebensgefahr wurde er ins Herzzentrum verlegt, wo mehrere Operationen auf der Intensivstation folgten. Ende April durfte er dann aber auf eine normale Station – und war über den Berg. „Ärzte haben meinen Mann gerettet“, freute sich Ehefrau Sunnyi Melles.

München: Prinz residiert in VIP-Suite - mit Ledersofa und Regenwald-Dusche

Doch ihr Gatte streitet weiter ums Geld – wie ein Pfennigfuchser. Mitarbeiter des Herzzentrums erklärten am Montag: Prinz Peter sei in dem Luxus-Zimmer unmittelbar über den Vertrag und die Mietkosten aufgeklärt worden. „Wie jedem Patienten haben wir ihm ein Dokument gezeigt, in dem alle Preise und Sonderleistungen vermerkt sind.“ Und die haben es in sich: Großer Kühlschrank, Ledersofa, Minibar, Regenwald-Dusche, Flachbild-Fernseher – so wie in den sündhaft teuren Luxushotels der Stadt.

Eine Angestellte: „Er lag im Bett, hat eingewilligt und unterschrieben.“ Laut dem Krankenhaus-Entgeltgesetz gilt das als Belehrung vor Erbringung der Wahlleistung. Selbst Richter Kober sagt: „Der Vertrag war leicht verständlich.“

Doch auch einen Vergleich lehnte der Prinz nun ab. Wann das Gericht den Prozess fortsetzt, entscheidet sich wohl in den kommenden zwei Wochen.

