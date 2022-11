Warum’s uns langt: Münchner Demonstranten sauer auf Politiker, weil Miete und Heizung immer teurer werden

Von: Lucas Sauter-Orengo

Etliche Münchner hatten sich zur Kundgebung auf dem Rotkreuzplatz versammelt, um für bezahlbare Mieten und Energie zu demonstrieren. © Marcus Schlaf

Trotz strömenden Regens demonstrierten jede Menge Münchner am Samstag am Rotkreuzplatz. Für ein Thema, das ihnen unter den Nägeln brennt: die steigenden Miet- und Heizkosten.

München – Das Bündnis der Bürgerinitiativen #ausspekuliert und #IchBinArmutsbetroffen hatte mit anderen Organisationen zur Aktion Jetzt glangt’s – Wir frieren nicht für Eure Profite in Neuhausen aufgerufen.

Demo in München: „So kann es nicht weitergehen!“

„So kann es nicht weitergehen!“, sagt Jörg Mertens von der Twitter-Aktion #IchbinArmutsbetroffen. „Laut Grundgesetz soll für jeden ein sozial-kulturell ausgewogenes Leben möglich sein, das ist aber für immer mehr Menschen sehr schwierig geworden.“ Dadurch sei die Gefahr für eine Ausgrenzung groß.



Vor allem auf Alleinerziehende und Rentner müsse geachtet werden. „Wichtig ist aber auch zu bemerken: Es kann uns alle treffen. Armut sucht sich niemand aus“, betont Mertens. In ganz Deutschland leben etwa 13,8 Millionen Menschen an der Armutsgrenze, Krankheit oder Pflege können Gründe für eine schwierige Lebenssituation sein.

Auch die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke (Die Linke) sagt: „Es ist einfach zu viel für die Menschen. Für diejenigen, die wirklich Entlastung brauchen, kommt zu wenig. Alles wird teurer, aber die Löhne bleiben gleich.“ Die meisten müssten sich erst von den letzten zwei Jahren Corona erholen. Die tz hat sich bei der Demo umgehört und gefragt, wie es den Münchnern mit den steigenden Kosten geht. Marie-Theres Wandinger

Hans-Peter Gase (66), Rentner, München. © Marcus Schlaf

Demo im München gegen Kosten-Schock bei Wohnen und Heizern: Heftige Preise

Aktuell haben wir Preissteigerungen, die unerträglich sind. Der Ukraine-Krieg ist meiner Meinung nach nur der Auslöser, aber nicht die Ursache. Für mich ist die Privatisierung des Strom- und Gasmarktes der Grund, hier werden riesige Gewinne eingefahren und die Situation ausgenutzt. Ich habe eine Ankündigung zur Verdopplung des Gaspreises bekommen, aber ob das reicht, ist ja überhaupt nicht klar. Hans-Peter Gase (66), Rentner, München

Monika L. (73), Rentnerin, München. © Marcus Schlaf

Münchner Rentnerin auf Demo gegen Kosten-Explosion: Ich schränke mich ein

Ich merke, dass mein Geld bei den ganzen Auslagen immer knapper wird und ich von den angekündigten Maßnahmen noch nichts gemerkt habe. Als Nachkriegskind bin ich sowieso nicht so üppig aufgewachsen, aber ich schränke mich noch mehr ein. Ich schreibe mir einen Einkaufszettel und kaufe wirklich nur das Nötigste. Ich nutze in der Freizeit die Angebote, die günstig sind, wie in Neuperlach das Community Kitchen. Dort kostet das Mittagessen fünf Euro. Monika L. (73), Rentnerin, München

Christine Jesuiter (39), München. © Marcus Schlaf

Demonstranten in München stemmen sich gegen steigende Kosten: Sind alle betroffen

Die Regierung will die Gaspreise auf die Mittel- und Unterschicht abwälzen und die Oberste n profitieren wie immer. Wir wollen eine neue Form der Umverteilung. Mittlerweile wird ja auch schon die Mittelklasse ausgebeutet. Es gibt so viele Menschen, die gerade nicht hier sein können, weil sie um jeden Euro kämpfen und jede freie Minute arbeiten müssen. Wir sind alle betroffen, weil wir alle heizen müssen! Christine Jesuiter (39), München

Thomas Klühspies, Sprecher der Mietergemeinschaft Schwabing-West. © Marcus Schlaf

Münchner Demo gegen steigende Preise: Viele haben es schon schwer

Wir kämpfen seit Jahren gegen die Vertreibung von Mietern durch Luxussanierungen. In München haben wir die höchsten Mieten in Deutschland – und jetzt kommt durch die Inflation noch ein weiteres großes Problem hinzu, die explodierenden Energiekosten. Die Stadtwerke München haben die höchsten Energiepreise in ganz Bayern und auch die Kosten der Fernwärme sind in letzter Zeit immens gestiegen. Damit belastet ein städtisches Unternehmen die Mieter zusätzlich, obwohl sie es sowieso schon so schwer haben. Wir haben viele Mieter, die es jetzt schon hart haben und bald nicht mehr wissen, wie sie die Kosten bezahlen sollen. Thomas Klühspies, Sprecher der Mietergemeinschaft Schwabing-West