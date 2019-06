Linienbus muss Vollbremsung machen - Frau stürzt und verletzt sich schwer

Ein Bus der Linie 51 musste am Romanplatz in München eine Vollbremsung machen - eine Frau wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Opel löst Unfall aus

von Katarina Amtmann schließen

Am Sonntag musste ein Linienbus am Romanplatz in München eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Businsassin wurde schwer verletzt.