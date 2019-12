Unfall im Berufsverkehr: Laster verliert wichtige Ladung - Feuerwehr mit neuen Details

In München kam es mitten im Berufsverkehr an einem Knotenpunkt zu einem Unfall. Ein Bierlaster hatte Ladung verloren. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

In München kam es am Mittwochmorgen mitten im Berufsverkehr zu einem Unfall

kam es am Mittwochmorgen mitten im Berufsverkehr zu einem Unfall Ein Bierlaster hatte an einem Knotenpunkt Ladung verloren

hatte an einem Knotenpunkt Ladung verloren Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen

Update von 12.00 Uhr: Nach dem Unfall auf der Arnulfstraße hat jetzt die Feuerwehr München neue Details veröffentlicht. Demnach war die Ladung des Lastwagens verrutscht. Insgesamt 80 Kästen Münchner Weißbier verteilten sich dabei über die gesamte Fahrbahn und die Tram-Schienen. Die Feuerwehr sperrte den Kreuzungsbereich kurzfristig, um die verlorene Ware von der Fahrbahn zu entfernen.

Weiter heißt es, dass es auf der Arnulfstraße stadtauswärts zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Um die Straße schnell wieder freigeben zu können, unterstützten die Einsatzkräfte den Fahrer beim Verladen seiner beschädigten Fracht. Ohne die verlorenen Bierkästen hätte der gesamte Hängerzug mit großem Aufwand umgeladen werden müssen. Wie es heißt, wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

München: Unfall an Donnersbergerbrücke - Bierlaster verliert Ladung

Erstmeldung vom 18. Dezember 2019

München - Zu einem Unfall der kurioseren Art kam es am Morgen in München an der Arnulfstraße. Ein Bierlaster hatte Ladung verloren und sorgte damit für erhebliche Verkehrsbehinderungen rund um derDonnersbergerbrücke.

München: Bierlaster verliert Ladung - Verkehrsbehinderungen an der Donnersbergerbrücke

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr, an einem der am stärksten befahrenen Knotenpunkte in München, kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrschaos. Ein Biertransporter war nach Angaben von Radio Charivari zu schnell um die Kurve gefahren und verlor seine Ladung. Die Folge waren unzählige Bierkästen und noch mehr Scherben der kaputten Bierflaschen. Es handelt sich um Bier der Marke Franziskaner.

München: Bier-Chaos an der Donnersbergerbrücke - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr München hatte gegen halb 9 am Mittwochmorgen auf Twitter über den Unfall berichtet und gebeten, die Unfallstelle zu umfahren. Mittlerweile konnte man Entwarnung geben: Die Unfallstelle an der Arnulfstraße Ecke Donnersbergerbrücke sei nahezu geräumt. Demnach entspanne sich die Verkehrslage langsam.

Die Unfallstelle auf der #Arnulfstraße/Ecke #LandshuterAllee ist nahezu geräumt. Unser Einsatz geht dem Ende entgegen, die Verkehrslage entspannt sich langsam. #Donnersbergerbrücke #wirfuerMuenchen — Feuerwehr München (@BFMuenchen) December 18, 2019

---

