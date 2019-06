Wer ist der fiese Fahrraddieb, der Mia (15) ihr Mountainbike geklaut hat?

Drei lange Jahre hat Mia (15) auf ihr neues Fahrrad gespart. Doch jetzt hat ein gemeiner Dieb ihr 500 Euro teures Mountainbike aus dem Hof in Neuhausen geklaut! Ihr Papa Mario C. (44) ist stocksauer – und hat im Internet einen saftigen Brief an den Täter veröffentlicht.

„Ich will ein Zeichen setzen, weil mir meine Tochter sehr leidtut“, sagt der Techniker in der Fahrzeugindustrie. Letzten Donnerstag war das Cube-Rad plötzlich weg – obwohl es wie immer im Hof in der Artilleriestraße abgesperrt war. „Wir haben aus dem Küchenfenster gesehen, da stand es nicht mehr an seinem Platz.“ Dabei hatte sich Mia so sehr über ihr neues Mountainbike gefreut. Erst vier Wochen zuvor hatte sie es gekauft, war erst 15 Kilometer damit gefahren: „Sie war völlig aufgelöst.“

+ Papa Mario C. (44) sucht den Täter, der das Cube-Rad seiner Tochter stahl © privat

Noch am gleichen Tag erstattete Mario C. bei der Polizei Anzeige. Und er verfasste einen sarkastischen Brief an den oder die unbekannten Täter und veröffentlicht ihn auf mehreren Seiten im Internet. „Ich wollte dir nur mitteilen, dass du etwas vergessen hast, und zwar die Tasche mit der Anleitung und die Rechnung wegen der Garantie“, heißt es darin an den Dieb. Und: „Im Keller habe ich noch ein GT Avalange Bike und solltest du erneut vorbeikommen wollen, sage mir Bescheid. Kaffee und Kuchen gibt es auch aus unserem neuen Kaffeeautomaten, den du zugleich mitnehmen kannst.“

Ob die Aktion irgendetwas bewirkt? Fraglich. „Aber als ich meine Tochter so traurig gesehen habe, musste ich etwas tun“, sagt Mario C. Zwar übernimmt wahrscheinlich die Versicherung den Schaden. „Uns geht es aber nicht nur ums Geld, sondern vor allem um die emotionale Seite.“

