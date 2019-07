Schon wieder: Jugendliche sorgen für Zoff in Freibad - Gruppe pöbelt Frau an

Die Münchner stürmen bei Hammer-Hitze die Schwimmbäder. Nicht überall läuft das Planschen störungsfrei ab.

München - Jugendliche Randalierer in Freibädern hatten die Landeshauptstadt im Juni zur Genüge in Atem gehalten. Daraufhin war auch Kritik am neu eingeführten Sommerbadepass laut geworden. Monika Maier freute sich am vergangenen Donnerstag darauf, im Dantebad zu entspannen. Doch ihr Badevergnügen fiel an diesem Vormittag ins Wasser. Eine Gruppe randalierender Jugendlicher vermieste der 73-Jährigen den Besuch im Plansch-Paradies gründlich… Die Seniorin ging ins Sprudelbecken im Stadionbereich.

Ohne Rücksicht auf die Badegäste zu nehmen, sprangen junge Männer immer wieder vom Beckenrand hinein, gefährlich nah an den Köpfen der Badenden vorbei. Als sie die Kerle auf das Verbotsschild hinwies, bekam Maier zur Antwort: „Was labern Sie mich voll? Ich kann reinspringen, wo ich will.“ Auch auf die Schwimmmeisterin hörten sie nicht.

Video: Deutschland fehlt 2500 Bademeister

München: Jugendliche provozieren im Dantebad - so reagieren die Stadtwerke

Maier ärgert sich: „Sie nutzten das Bad, um zu provozieren. Ich verstehe nicht, warum der Gratis-Besuch bis 18 Jahre geht. Bis 14 Jahre würde reichen.“ Außerdem: Auch viele Rentner hätten wenig Geld. „Wir haben derzeit am Tag 4000 Gäste im Dante“, sagt Michael Solic, Pressesprecher der Stadtwerke. „Die Schwimmmeister tun ihr Bestes, dass alle Gäste den Tag im Bad genießen können“.

Prinzipiell gebe es aber verschiedene Nutzungsinteressen: „Die einen wollen sich erholen, andere schwimmen. Und gerade Kinder und Jugendliche sehen es als Spaßbad.“ Es sei schwer, da allen Wünschen gerecht zu werden. Durch den neu eingeführten Bäderpass, den unter 18-Jährige seit Freitag vorweisen müssen, seien die Schlangen an den Kassen aber deutlich weniger geworden.

Tina Layes

Verhängnisvolle Grillfeuer: Weil Badegäste sich rücksichtslos verhalten haben, wurden zwei Kinder an der Isar verletzt.