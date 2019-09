Dame bei seltsamem Treiben mit Männern beobachtet - dann wird Polizei gerufen

Kurioser Einsatz in München: Was als öffentlicher Dreh eines Schmuddelfilms gemeldet wurde, entpuppte sich bei der Polizeikontrolle als etwas anderes.

München - Diese Verwechslung kann wohl schon fast als Kompliment gelten - mit durchaus skurrilem Hintergrund. Am Sonntagnachmittag (15. September) erreichte die Polizei ein Anruf eines Anwohners in Gern, der sich über einen Pornodreh vor seiner Haustür beschwerte. Doch als die Beamten eintrafen, sah die Situation gänzlich anders aus.

München: Schmuddelfilm-Dreh in Gern? Anwohner ruft die Polizei

Der Anwohner in der Bayersdorferstraße beschrieb der Polizei am Telefon ein „junges Mädchen in puppenhafter Aufmachung“, welches sich mit „drei Jungs“ für einen Pornodreh in der vor dem Haus liegenden Grünanlage vergnügte, berichtet die Abendzeitung. Da musste natürlich die Polizei ran.

Doch als zwei Beamte an der Stelle des vermeintlichen Pornodrehs eintrafen, fanden sie weder vier Jugendliche noch einen Dreh vor. Bei der Frau handelt es sich um eine 33-Jährige in München lebende Russin, die als Designerin arbeitet. Auch die „Jungs“ sind nicht mehr so jung, wie angenommen. Der vermeintliche Kameramann der ganzen Aktion ist bereits 59 Jahre alt.

Münchner Polizei kann Situation aufklären - alles jugendfrei!

Natürlich folgte auch die Aufklärung prompt, denn einen Porno hatten die drei Männer und die Frau nicht im Sinn. Sie wollten lediglich Erinnerungsfotos für Freunde schießen. Als die Polizei die Aufnahmen auf der Kamera sichtete, schien sich dieses Bild zu bestätigen. In der Bayersdoferstraße in Gern spielte sich kein Pornodreh von Jugendlichen ab - sondern nur ein kaum anstößiges Fotoshooting.

