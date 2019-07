Zwei scharfe Granaten in München entdeckt - Rätsel um mysteriösen Fund 

Der Fund von zwei scharfen Handgranaten in München ist mysteriös. Die Sprengkörper wurden von Passanten zufällig gefunden und lagen noch nicht lange im Wasser.

München - Nachdem ahnungslose Passanten in München im Nymphenburg-Biedersteiner Kanal zwei Handgranaten gefunden haben, sucht das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) nun nach Zeugen.

„Wir sind besorgt, dass jemand in unregelmäßigen Abständen immer wieder Granaten in den Kanal wirft“, sagt LKA-Sprecher Fabian Puchelt (29). Die beiden Granaten – es handelt sich um neuere Modelle, die immer noch im militärischen Gebrauch sind – können noch nicht allzu lange im Wasser gelegen haben.

Besonders gefährlich: Handgranaten waren voll funktionsfähig

Die erste der beiden funktionsfähigen jugoslawischen Handgranaten fand ein Passant im Juni 2017 im Kanal entlang der Barlachstraße. Sie trieb in einem olivgrünen, verschraubten Transportbehälter im Wasser. Die im Oktober 2018 entdeckte Handgranate lag unverpackt auf dem Grund des Kanals am Petuelring, Ecke Belgradstraße. Die Polizei suchte die Fundstellen jeweils unmittelbar intensiv und weiträumig ab.

Da in den vergangenen Jahren regelmäßig Granaten entdeckt wurden, haben sich die Sprengstoffexperten des LKA den Kanal erneut vorgenommen. Am 19. und 25. Juni untersuchten sie das Gewässer, auch um Gefährdungen für Badende auszuschließen. Dabei haben sie keine weiteren Handgranaten gefunden.

Anwohnerin: „Ich finde das sehr bedenklich“

Trotzdem sind die Anwohner besorgt. „Würde es sich um alte Handgranaten handeln, dann hätte man sie vor der Eröffnung des Petueltunnels finden müssen. Damals war hier alles Baustelle“, sagt etwa Astrid A. (55), die mit ihrem Hund Beppo öfter den Kanal entlang spaziert. „Ich finde das sehr bedenklich. Nicht nur Hunde gehen hier schwimmen, auch Kinder planschen im Wasser.“

+ Astrid A. mit ihrem Hund Beppo: „Nicht nur Hunde gehen hier schwimmen, auch Kinder planschen im Wasser.“ © Markus Götzfried

Das LKA bittet Personen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, unter der Telefonnummer 089/12120 anzurufen.

