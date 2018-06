Betrunken und ohne Fahrerlaubnis in gestohlenem Lkw: Mann (52) setzt einen Unfall oben drauf

Mit dem Lkw rammte er ein geparktes Auto. Als die Polizei den flüchtenden 52-Jährigen stellen konnte, erlebten die Beamten eine Überraschung.

München - Am Mittwoch, gegen 09.30 Uhr, touchierte ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker beim Ausparken mit einem Lkw-Daimler Benz einen geparkten Pkw in der Elisenstraße und flüchtete nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung, wie die Münchner Polizei berichtet.

Ein 41-jähriger Münchner versuchte vergebens den flüchtenden Lkw-Fahrer zum Anhalten zu bringen, er konnte mit seinem Smartphone ein Foto des Unfallverursachers machen. Im Rahmen der Ermittlungen beim Halter des flüchtenden Lkw, stellte sich heraus, dass der Lkw von dem 38-jährigen Münchner schon länger nicht mehr bewegt wurde. Offensichtlich wurde der Lkw entwendet.

52-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte aufgrund der guten Personenbeschreibung des Zeugens, im Nahbereich zur Unfallstelle ein Tatverdächtiger erkannt und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 52-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Der entwendete Lkw wurde am Kaiser-Ludwig-Platz aufgefunden und wurde sichergestellt.

Nachdem der 52-Jährige nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde er zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Es erging ein Haftbefehl. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eines Kraftwagens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt.

