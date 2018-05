"Es ist alles verqualmt hier!" Feuer in Münchner Reinigung - Mega-Schaden

Die Feuerwehr ist in Neuhausen im Einsatz.

Auch Geschäft nebenan war betroffen

von Stefanie Wegele schließen

Maximilian Kettenbach schließen

Am Freitagabend brach in einer Reinigung in Neuhausen ein Feuer aus. Der Schaden ist immens, selbst ein Geschäft nebenan muss seine Ware nun wegschmeißen.