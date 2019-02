Vor Disko: Mann will Münchnerin (22) vergewaltigen - Zeuge geht mutig dazwischen

Den blanken Horror erlebte eine Münchnerin (22) nachts an einem Club: Ein 26-Jähriger aus Fürstenfeldbruck zog sie in einen Bauwagen und versuchte, sie zu vergewaltigen. Ein Unbekannter rettete sie.

München - Die Polizei München berichtet: Am Freitag, 15. Februar, gegen 23.50 Uhr, wurde eine 22-jährige Münchnerin von einem 26-Jährigen aus Fürstenfeldbruck vor einer Diskothek an der Wilhelm-Hale-Straße angesprochen. Im Anschluss an das Gespräch zog der 26-Jährige die 22-Jährige in ein bauwagenähnliches Fahrzeug, welches sich auf dem Gelände der Diskothek befand.

Dort zog er zunächst seine und dann die Hose der 22-Jährigen nach unten und versuchte den Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Nachdem die 22-Jährige Gegenwehr leistete und lautstark auf sich aufmerksam machte, wurde dies von einem bislang noch unbekannten Zeugen wahrgenommen und im Weiteren unterbunden. Ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek verständigte zwischenzeitlich die Polizei, welche den 26-Jährigen kurz darauf festnehmen konnte.

Zur Klärung der Haftfrage wurde er dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der noch unbekannte Zeuge, welcher das Vorhaben unterbinden konnte, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

