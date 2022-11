„Aus Liebe zum Sport“: Backstage in München zeigt WM-Spiele - und plant karitative Besonderheit

Von: Christian Einfeldt

Wenn auch „eingeschränkt“ hat sich das Backstage dazu entscheiden, die Spiele der WM in Katar zu übertragen. Wie der Münchner Club damit den Opfern helfen möchte.

München – Die WM in Katar polarisiert. Bekannte Public-Viewing-Spots haben bereits verkündet, dass es keine WM-Übertragung geben wird und auch weitere Münchner „Top Locations“ haben sich entschieden, keine Spiele zu zeigen. Viele Lokale waren zwiegespalten – so etwa auch das Stadion an der Schleißheimer Straße. Trotz großer Bedenken und Kenntnisnahme aller Kritikpunkte zeigt die beliebte Fußball-Kneipe die umstrittene Katar-WM. Nur noch wenige Tage bevor der Ball rollt: Eine weitere Münchner Institution meldet sich zu Wort. Warum das Backstage die WM-Spiele zeigt.

WM 2022: Nach „kritischer Auseinandersetzung“: Backstage überträgt Katar-WM-Spiele „eingeschränkt“

Eine erste, ausführliche Stellungnahme seitens des Backstages erfolgte am 17. November 2022 via Instagram. Um „sehr viel Pro und Contra“ abzuwägen, hätte der Club bis zum „spätmöglichsten Zeitpunkt“ gewartet, ehe die Entscheidung der Öffentlichkeit verkündet wird. Vorweg: Sie hätten sich nach eigenen Angaben nicht für den „einfachen“ Weg entschieden. Die Betreiberinnen und Betreiber wissen um die Kontroversen der WM 2022. Zusätzlich sei es ohnehin „egal wie wir uns entscheiden“ – etwaige Maßnahmen würden sowieso kritisch betrachtet werden.

„Aus Liebe zum Sport und den sportbegeisterten Menschen“ zeigt die Einrichtung in Münchens Zentrum seit über 30 Jahren Fußballspiele. Gleichermaßen würden dabei jedoch auch immer finanzielle Aspekte eine Rolle spielen. Kritikerinnen und Kritiker, die ihren Unmut über die Katar-Weltmeisterschaft schon in Form einer verbalen Attacke auf Hoeneß zum Ausdruck gebracht haben, könnten dem Backstage zwischen dem 20. November und 18. Dezember 2022 entsprechend fernbleiben. Trotz „kritischer Auseinandersetzung von mannigfachen gesellschaftlichen Themen“ übertragt das Backstage auch 2022 Spiele der Fußball-WM – wenn auch „eingeschränkt“.

WM in Katar: Das Backstage äußert sich zu den Plänen einer Austragung der Spiele. © Backstage/Instagram

WM 2022 in Katar: Münchner Club Backstage zeigt Spiele und spendet

Zufolge des Instagram-Posts hätte das Backstage intern mehrere Fragen, die die Weltmeisterschaft aufwirft, beleuchtet. Allen voran ging es bei der Entscheidungsfindung also darum, wie man mit „Großereignissen in Ländern mit problematischer Menschenrechtslage, dem widerlichen und korrupten Vorgehen und Handeln von Sportverbänden“ umgeht. Und vor allem: Was kann man tun, dass solche Events zukünftig verhindert werden? Wie schützt man die Leidtragenden, die eine Austragung der WM in Katar mitunter mit ihrem Leben bezahlen mussten?

Das Münchner Backstage hat sich jetzt für folgenden Umgang entscheiden: Statt „unreflektiertem Spiele gucken“ soll die Location zur Aufklärung genutzt werden – „um auf die vielfältigen Probleme und Widerlichkeiten hinzuweisen“. In Zusammenarbeit mit Amnesty International kündigt das Kulturzentrum in der Reitknechtstraße Fotoausstellungen, Dokumentationen und Diskussionsveranstaltungen an. Eine weitere besondere Maßnahme: 20 Prozent auf jedem Augustiner fließt in einen „Opferfond“. Außerdem steht eine „Spendenbox“ bereit – so möchte das Backstage auf die Opfer der WM aufmerksam machen und gleichzeitig helfen.