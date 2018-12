Nockherberg-Knüller: FC Bayern bringt die Planungen durcheinander

Viele Münchner lieben beides: Den FC Bayern und das alljährliche Singspiel am Nockherberg. Das erschwerte nun die Planungen der Brauerei Paulaner.

München - Beide sind Münchner Institutionen - der FC Bayern und das traditionelle Singspiel mit Starkbieranstich am Nockherberg. Jetzt kommen sich beide in die Quere. Deswegen verkündete Paulaner am Freitag: Das Singspiel wird verschoben - weil der FC Bayern spielt! Es geht um das am Montag ausgeloste Champions-League-Achtelfinale des FCB gegen Liverpool. Im Rückspiel am 13. März 2019 empfangen die Bayern die Engländer in der heimischen Allianz Arena.

"Wir sind langjähriger Partner des FC Bayern München und fiebern bei jedem Spiel mit. Derblecken und Achtelfinale gegen Liverpool an einem Abend, das geht nicht," erklärte Paulaner Geschäftsführer Andreas Steinfatt.

Die Brauerei ist geschäftlich mit dem FC Bayern verbandelt. So verschütten die Spieler bei den routinemäßigen Bierduschen nach dem Gewinn einer Meisterschaft Paulaner-Bier.

Der neue Termin für das Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg

Die gute Nachricht für alle Nockherberg-Fans: Sie müssen nun sogar einen Tag weniger auf das legendäre bayerische Kabarett warten. Nun ist der Dienstag, der 12. März, der neue Termin.

mag