Starkbier-Saison in München steht an: Alle Termine, alle Preise für die großen Veranstaltungen

Von: Nina Bautz

Beim Starkbierfest am Nockherberg soll es auch heuer hoch hergehen. © Paulaner

Nockherberg, Löwenbräukeller, Augustingerkeller und Co: In München bricht die Starkbiersaison an. Auf die Karten gibt es einen Ansturm.

München - Ursprünglich sollte es den Mönchen über die Fastenzeit hinweghelfen. Mittlerweile hat das Starkbier in München viele Anhänger. Heuer scheinen diese besonders heiß auf Salvator, Triumphator, Maximator und Co. zu sein. „Die Wochenenden waren noch nie so früh fast komplett ausreserviert“, sagt Nockherberg-Wirt Christian Schottenhamel. Dort steigt das Starkbierfest vom 10. März bis 2. April.

Um Neujahr herum habe der große Ansturm auf die Karten begonnen, so Schottenhamel. Sie sind online für 14,90 Euro (zwei Euro Eintritt, Biermarke für 12,90 Euro) zu haben, die Mass Starkbier kostet vor Ort 13,50 Euro. „Die Leute wollen offenbar wieder feiern und ihre Sorgen aufgrund von Krieg, Inflation und Energiekrise mal für kurze Zeit vergessen.“ Das Derblecken am Nockherberg findet heuer am 3. März erstmals wieder live und in gewohnter Form mit Gästen statt. Maxi Schafroth soll erneut die Fastenpredigt halten. Genaueres gibt die Paulaner-Brauerei Anfang Februar bekannt.



„Bei uns ist die Nachfrage sehr groß, die Samstage sind schon gut gebucht“

„Bei uns ist die Nachfrage sehr groß, die Samstage sind schon gut gebucht“, berichtet auch André Muche vom Löwenbräukeller. Corona sei immer weniger ein Thema. Hier gibt es vom 10. bis 25. März ein neues Konzept fürs Fest: Der Schwerpunkt liegt heuer auf Gruppen. Es gibt nur wenige Einzeltickets, sogenannte Laufkarten. Überwiegend gehen die Tickets nur für ganze Tische mit mindestens sechs Personen raus, das Essen ist dann inbegriffen. Die günstigste Kategorie ist die Laufkarte für 15 Euro, die teuerste Kategorie mit Menü und zwei Bier (Mass: 11,50 Euro) kostet 74,50 Euro plus fünf Euro Reservierungsgebühr.

Im Augustinerkeller kostet die Starkbier-Mass vom 23. Februar bis 1 April vergleichsweise günstige 9,30 Euro (Tickets 9,80 Euro). Im alten Keller findet das Fest am Donnerstag, Freitag und Samstag statt, im Festsaal ausschließlich samstags – mit Bands wie den Cagey Strings oder den Wuidara Pistols.



Im Perlacher Bräustüberl der Forschungsbrauerei gibt es vom 24. Februar bis 1. April Starkbier für 10,60 Euro pro Mass, freitags und samstags mit Live-Musik – bei freiem Eintritt. Um Reservierung wird gebeten. NINA BAUTZ

