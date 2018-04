Tunnel voller Qualm: Hochzeitsgesellschaft versetzt Autofahrer in Angst und Schrecken

So sah es am Sonntag im Biedersteiner Tunnel aus.

Unglaublicher Vorfall am Englischen Garten

Rauch, laute Motoren - was war da am Sonntag nur los im Biedersteiner Tunnel? Fest steht: Es versetzte einige Autofahrer in Angst und Schrecken.

München - Dichter Qualm, dröhnende Motoren, Hupkonzert – und mittendrin eine verängstigte Familie in ihrem Auto. Diese Szenen spielten sich am Sonntag im Biedersteiner Tunnel direkt unter dem Englischen Garten ab. Eine nach tz-Informationen türkische Hochzeits­gesellschaft blockierte mit ihren Autos den Verkehr und versetzte andere Fahrer in Schrecken.

tz-Leser Jörg K. (Name geändert) geriet mitten hinein: „90 Sekunden lang versperrte der Korso den Biedersteiner Tunnel“, berichtet er. „Autos liefen im Leerlauf auf Vollgas, Reifen drehten durch – und die Teilnehmer filmten begeistert mit ihren Smartphones, während wir mit unseren zwei Kindern verängstigt im Auto saßen. Wir wurden regelrecht begast.“ Geschockt alarmierte Jörg K. die ­Polizei und erstattete sofort Anzeige. Denn dieses Verhalten sollte laut K. auf keinen Fall Schule machen. „Das Risiko dafür ist zu hoch“, mahnt der Familienvater.

Polizei-Sprecher Benjamin Castro Tellez bestätigte am Montag auf Nachfrage den Einsatz: „Es laufen Ermittlungen wegen mehrerer Delikte.“ Diese können vom Verstoß gegen das Umweltschutzgesetz bis zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr reichen. Wer am Steuer saß, sei aber noch nicht geklärt.

