Bauarbeiter (52) von Stahlträger getroffen: Schwer verletzt

Unfall in Feldmoching

München - Ein Bauarbeiter (52) ist bei einem Unfall auf einer Baustelle in Feldmoching schwer verletzt worden. Beim Beladen einer Kranschlaufe trafen Stahlträger den Mann am Kopf.

Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am Mittwoch, 18. Januar, gegen 13 Uhr. Demnach arbeitete ein 52 Jahre alter Unterschleißheimer auf einer Baustelle in der Joseph-Frankl-Straße in Feldmoching. Er verlud dort Stahlträger auf eine Kranschlaufe. Dabei kam es zu dem Unfall: Einige der Stahlträger fielen herunter und trafen den Mann am Kopf und Oberkörper. Warum die träger fielen ist noch unklar.

Der 52-Jährige trug einen Schutzhelm, der durch die Wucht des Aufpralls von seinem Kopf herunterfiel. Der Bauarbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt, vom Notarzt vor Ort behandelt und danach zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und zum genauen Unfallablauf.

mm/tz

