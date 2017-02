Mord in Freimann - Täter (27) auf der Flucht

Frau (33) stirbt im Krankenhaus

Mord in Freimann! Am späten Nachmittag kam es in Münchens Norden zu einem Tötungsdelikt. Dabei wurde eine Frau erstochen.

München - Zunächst ist es ein Streit, wie er tagtäglich zwischen vielen Paaren vorkommt. Doch in diesem Fall eskaliert die Auseinandersetzung. Es ist Montagnachmittag gegen 17 Uhr in Freimann, Schauplatz ist der Kellerraum in einer Doppelhaushälfte an der Ecke Grasrainweg/Am Wiesrain. Der Mann, er ist 27 Jahre alt, verliert die Beherrschung und greift zu einem Messer. Er sticht mehrfach auf den Körper der Frau ein, die er doch eigentlich liebt. Schwer verletzt sinkt die Frau zu Boden.

Während der Mann die Flucht ergreift, alarmieren hellhörig gewordene Nachbarn die Rettung. Der Notarzt findet die 33-Jährige lebend vor, sie wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch geholfen werden kann ihr dort nicht mehr, sie erliegt ihren schweren Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter ist nach ersten Ermittlungen der Polizei zu Fuß auf der Flucht, die Fahndung nach ihm läuft auf Hochdruck.

Warum das Paar am Montagnachmittag in Streit geraten ist, ist nach Angaben des Münchner Polizeisprechers Michael Riehlein bislang nicht bekannt. Und über das Paar selbst weiß man am Montagabend auch noch nicht viel. Nur, dass die beiden wohl keine Kinder haben und dass beide einer geregelten Arbeit nachgegangen sind. Wie lange das aus Polen stammende Paar schon in Freimann gelebt hat, muss noch ermittelt werden. md