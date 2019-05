Allianz Arena leuchtet heute in Blau - Den Grund errät wohl niemand

Die Münchner Allianz Arena leuchtet am Donnerstagabend in Blau.

Erinnerungen werden wach

Die Münchner Allianz Arena erstrahlt am Donnerstagabend zum ersten Mal seit Jahren wieder in leuchtendem Blau. Der Grund dafür dürfte viele überraschen.

München - Gerade Autofahrer, die am Donnerstagabend über die A9 oder die A99 an der Münchner Allianz Arena vorbei fahren, könnten überrascht werden, denn: Die Außenfassade des Stadions wird nach Einbruch der Dämmerung zum ersten Mal seit Langem wieder in Blau leuchten.

Dabei dürften bei vielen Münchnern oder Fußballbegeisterten im Allgemeinen Erinnerungen an eine Zeit wach werden, als noch zwei Münchner Mannschaften in der Allianz Arena residierten. Doch es gibt keine Rückkehr des TSV 1860 in die alte Spielstätte. Der Grund für die blaue Farbe ist ein anderer, und zudem wird Blau nicht die einzige Farbe an der Stadion-Fassade sein: Der FC Bayern will mit der Aktion nach eigenen Angaben „ein Zeichen für Europa“ setzen.

Münchner Allianz Arena in Blau und Gold

„Anlässlich des Europatages am 9. Mai wird die Außenfassade der Allianz Arena nach Einbruch der Dämmerung in den Farben der Flagge der Europäischen Union leuchten“, heißt es auf der Homepage des FC Bayern dazu.

FC Bayern will „Zeichen für Europa“ setzen

Die Aktion ist sogar Teil einer überparteilichen Kampagne des Europäischen Parlaments und soll dazu beitragen, die Bürger „zu mobilisieren, ihre Stimme bei der Europawahl am 26. Mai 2019 abzugeben“, heißt es weiter.

Eine Rückkehr des TSV 1860 München in die Allianz Arena war ohnehin mit der Beendigung des Mietvertrages im Jahr 2017 vertraglich ausgeschlossen worden.

