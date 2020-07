Widerliche Taten im Englischen Garten: Junge Frauen berichten erneut Ensetzliches - steckt Serie dahinter?

Übereinstimmendes Muster

von Thomas Eldersch schließen

Mehrere junge Frauen sind im Englischen Garten auf identische Art und Weise belästigt worden. Steckt ein Mann aus München dahinter?

Drei junge Frauen wurden im Englischen Garten hinterrücks überrascht, als sie in einem Gebüsch auf die Toilette gehen wollten.

Inzwischen hat die Polizei einen 39-jährigen Mann festgenommen.

Womöglich ist er für alle drei Taten verantwortlich.

Update 28. Juli, 12.20 Uhr: Am Samstagabend (25. Juli) schlug der Täter offenbar noch zweimal zu. Er ging dabei offenbar mit ähnlichem Muster vor, wie beim Übergriff auf eine 21-jährige Frau (siehe Ursprungsmeldung). Eine 14-Jährige und eine 18-Jährige hatten gegenüber der Polizei berichtet, im Englischen Garten von einem unbekannten Mann beim Versuch, sie unsittlich zu berühren, überrascht worden zu sein. Beide waren in einem Gebüsch auf die Toilette gegangen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein 39-jähriger Münchner, der mit der Personenbeschreibung der beiden Tatopfer übereinstimmte, beim Verlassen des Unterholzes beobachtet und durch die Einsatzkräfte festgenommen werden.

Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am Sonntag (26. Juli) auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I unter anderem wegen „zweifachen Versuches des sexuellen Übergriffes unter Ausnutzung eines Überraschungsmomentes“ Untersuchungshaftbefehl gegen den Münchner. Er steht zudem in Verdacht, die Tat am 17. Juli (siehe unten) begangen zu haben.

Englischer Garten: Nach sexuellem Übergriff schlägt der Täter auch noch zu

Ursprungsmeldung vom 24. Juli:

München - Ein schreckliches Erlebnis hatte eine Münchnerin als sie sich vergangenen Freitag (17. Juli) mit ihren Freunden im Englischen Garten traf. Als sie sich von der Gruppe entfernte, folgte ihr ein Mann. Der Unbekannte nährte sich der Frau unbemerkt, als diese in ein Gebüsch ging. Dann griff er zu.

Die 21-jährige Münchnerin verbrachte den Abend mit ihren Freunden in der Nähe der Brücke über dem Schwabinger Bach unweit der Eisbach-Welle. Gegen 22.45 Uhr musste sie auf die Toilette und verließ daher die Gruppe, um in einem Gebüsch ihre Notdurft zu verrichten. Als sie bereits ihre Hose heruntergezogen hatte, griff ihr ein Mann von hinten in den Schritt. Die 21-Jährige schreckte auf und schrie den Mann an. Daraufhin lief der Unbekannte davon. Die Münchnerin wollte den Mann zur Rede stellen und lief ihm hinterher. Unvermittelt drehte er sich um und schlug der Frau ins Gesicht. Dabei wurde die 21-Jährige leicht verletzt. Der Täter konnte dann das Weite suchen.

Polizei sucht nach dem Sexualstraftäter und hofft auf Zeugen

Am Mittwoch (22. Juli) ging die Frau dann zur Polizei und erstattete Anzeige. Jetzt sucht das Fachkommissariat 15 nach dem Unbekannten. Die 21-Jährige hat den Täter folgendermaßen beschrieben: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 178 cm groß, schlank, indisch, breites Gesicht, schwarze kurze Haare, Stupsnase, Backen- und Kinnbart. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Täter an dem Abend gesehen haben. Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich unter der Telefonnummer (089) 2 91 00 melden. (tel)

