Sexueller Übergriff im Englischen Garten: Unbekannter attackiert Frau (21) im Gebüsch - Täter kann flüchten

Zeugen werden gesucht

von Thomas Eldersch schließen

Eine Münchnerin (21) wurde im Englischen Garten in einem Gebüsch von einem Unbekannten sexuell belästigt. Als sie ihn bemerkte, ergriff er die Flucht.

Eine Münchnerin (21) war mit ihren Freunden im Englischen Garten .

. Als sie die Gruppe verließ, um auf die Toilette zu gehen, folgte ihr ein Unbekannter in ein Gebüsch .

. Nachdem er die Frau sexuell belästigte, floh der Unbekannte.

München - Ein schreckliches Erlebnis hatte eine Münchnerin als sie sich vergangenen Freitag (17. Juli) mit ihren Freunden im Englischen Garten traf. Als sie sich von der Gruppe entfernte, folgte ihr ein Mann. Der Unbekannte nährte sich der Frau unbemerkt, als diese in ein Gebüsch ging. Dann griff er zu.

Englischer Garten: Nach sexuellem Übergriff schlägt der Täter auch noch zu

Die 21-jährige Münchnerin verbrachte den Abend mit ihren Freunden in der Nähe der Brücke über dem Schwabinger Bach unweit der Eisbach-Welle. Gegen 22.45 Uhr musste sie auf die Toilette und verließ daher die Gruppe, um in einem Gebüsch ihre Notdurft zu verrichten. Als sie bereits ihre Hose heruntergezogen hatte, griff ihr ein Mann von hinten in den Schritt. Die 21-Jährige schreckte auf und schrie den Mann an. Daraufhin lief der Unbekannte davon. Die Münchnerin wollte den Mann zur Rede stellen und lief ihm hinterher. Unvermittelt drehte er sich um und schlug der Frau ins Gesicht. Dabei wurde die 21-Jährige leicht verletzt. Der Täter konnte dann das Weite suchen.

Polizei sucht nach dem Sexualstraftäter und hofft auf Zeugen

Am Mittwoch (22. Juli) ging die Frau dann zur Polizei und erstattete Anzeige. Jetzt sucht das Fachkommissariat 15 nach dem Unbekannten. Die 21-Jährige hat den Täter folgendermaßen beschrieben: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 178 cm groß, schlank, indisch, breites Gesicht, schwarze kurze Haare, Stupsnase, Backen- und Kinnbart. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Täter an dem Abend gesehen haben. Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich unter der Telefonnummer (089) 2 91 00 melden. (tel)

Erst kürzlich kam es zu einem anderen Vorfall im Englischen Garten. Polizisten hinderten drei schwarze Männer daran, in die Parkanlage zu gehen. Außerdem gibt es am Münchner Gärtnerplatz derzeit häufiger Streit zwischen Anwohnern und Feiernden, die den Platz belagern.