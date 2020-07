Großalarm an Münchner Badesee: Zahlreiche Trupps rücken nach Gewitter aus - Eindringlicher Hinweis der Retter

Am Fasaneriesee

München* - Nach dem heftigen Gewitter am Mittwochnachmittag (1. Juli) machte ein Trupp der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) einen Rundgang um den Fasaneriesee. Auch mit dem Boot fuhren sie das Wasser ab. Dort entdeckten sie einen treibenden Gegenstand. Nach weiterer Untersuchung fanden die Lebensretter auch herrenlose Kleidungsstücke am Ufer. Umgehend wurde deshalb ein Großeinsatz ausgelöst, um nach den Besitzern der Klamotten zu suchen.

München/Fasaneriesee: Rettungskräfte setzten High-Tech bei der Suche ein

Anhand der gefunden Kleidungsstücke konnten die Retter davon ausgehen, dass es sich bei den Vermissten um zwei Personen handeln muss. Gegen 19:52 Uhr, also kurze Zeit nach dem heftigen Gewitter, wurden deshalb Tauchtrupps, ein Helikopter und Wasserretter alarmiert. Der See konnte so systematisch abgesucht werden. Vor Ort waren Rettungskräfte der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes, der DLRG, der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes. Etwa 45 Minuten wurde der gesamte Fasaneriesee-Bereich abgesucht - ohne Erfolg.

+ Auch eine Drohne kam zum Einsatz am Fasaneriesee. © Wasserwacht München Anschließend setzten die Retter sogar High-Tech-Hilfen bei der Suche ein. Eine Drohne überflog das Areal. Außerdem suchte ein Sonargerät den Seegrund ab. Von den zwei Personen fehlte aber weiterhin jede Spur. Deshalb wurde gegen 21 Uhr die Suche erfolglos abgebrochen.

München/Fasaneriesee: Rettungskräfte richten eindringliche Bitte an Badegäste

Die Münchner Wasserwacht geht inzwischen davon aus, dass die Klamotten liegen gelassen wurden, weil deren Besitzer wohl vom Gewitter überrascht wurden. Doch das sei kein Grund, seine Habseligkeiten nicht mitzunehmen, so die Retter. Immer wenn herrenlose Kleidungsstücke an Badeseen oder an der Isar gefunden werden, löse das eine riesige Rettungskette aus. Zahlreiche Einsatzkräfte seien dann mit einer unnötigen Suche beschäftigt und würden an anderer Stelle vielleicht fehlen, so die ehrenamtlichen Helfer der Wasserwacht.

