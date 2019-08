Mann (46) will sich in Lerchenauer See kurz abkühlen und geht unter - jede Hilfe kommt zu spät

Am Lerchenauer See gab es am Sonntag einen tödlichen Badeunfall - dabei starb ein 46-Jähriger. (Symbolbild)

Badeunfall in München

von Katarina Amtmann schließen

Am Lerchenauer See in München ist es am Sonntag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 46-Jähriger Mann ging unter - die Reanimation blieb erfolglos.

München - Am Sonntag ereignete sich am Lerchenauer See ein tödlicher Badeunfall. Das teilte die Polizei mit. Demnach befand sich ein 46-jähriger Pole mit mehreren Bekannten an dem See.

München: Mann springt in Lerchenauer See und geht unter

Nach ersten Ermittlungen sprang der Mann in den See, um sich abzukühlen. Der Mann ging unter. Erst nach zwei Stunden entdeckten Badegäste den leblosen Körper im Wasser. Sie verständigten die Wasserwacht, die den 46-Jährigen ans Ufer brachte.

München: Mann stirbt nach Sprung in Lerchenauer See

Wie die Polizei weiter mitteilte, blieben Reanimationsmaßnahmen erfolglos. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Auch bei einem Badesee im Naherholungsgebiet Weichering kam ein Mann nicht vom Schwimmen zurück - seine Begleiter alarmierten die Wasserwacht. Nach einem tragischen Badeunfall am Lußsee schwebte ein dreijähriges Mädchen in Lebensgefahr. Dann die schreckliche Nachricht: Das Mädchen ist gestorben. Auch am Riemer See kam es zu einem tödlichen Badeunfall. Ein Mann wurde aus dem Wasser gezogen, starb aber im Krankenhaus.