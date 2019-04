Radl-Akku explodiert: Verzweifelte Familie erzählt von Verwüstung  

„Wir haben keine Versicherung“

von Nina Bautz schließen

Rund drei Monate lang darf eine Familie aus München nicht mehr in ihre Wohnung. Ein Akku explodierte, richtete einen Schaden von rund 50.000 Euro an.

Schon an der Haustür am Carl-Orff-Bogen (Freimann) schlägt einem der Brandgeruch entgegen, im Gang ist alles verrußt. Mehdi M. (44, Name geändert) steht im Hof und blickt hinauf zum Küchenfenster, die Scheibe ist geborsten. Er kann es nicht fassen: Der Akku seines Rikscha-lektro-Rads ist explodiert, hat seine Wohnung zerstört! Am Mittwoch gegen ein Uhr geht Mehdi M. zu Bett, er steckt den Akku ins Ladegerät auf dem Küchenboden. „Gegen fünf bin ich durch einen lauten Knall aufgewacht. Der Akku hat geraucht“, sagt der Familienvater, der nebenbei selbstständig Rikscha fährt.

München: Familie berichtet über Explosion - Familie hat keine Versicherung

In Panik schüttet der gebürtige Tunesier Wasser darauf. „Es hat einen zweiten Knall gegeben, und der Akku hat gebrannt.“ Mehdi kann den Brand nicht löschen. Er rennt ins Kinderzimmer zur schlafenden Tochter (8). Die Nachbarin eilt mit ihr hinaus. Mehdi M. schleppt seine Frau nach draußen - sie ist schwer krebskrank. Die Feuerwehr kann den Brand in der Küche löschen. Aber der Schaden in der Dreizimmer-Wohnung ist groß, die Feuerwehr schätzt ihn auf 50.000 Euro. Ein Sprecher sagt, dass die Feuerwehr nur äußerst selten wegen Akku-Bränden ausrücken muss. Deutschlandweit kommt es immer wieder vereinzelt zu solchen Fällen. Oft sind kleine Schäden am Akku, etwa durch einen Sturz, verantwortlich. Ist etwa ein Kabel verrutscht, kann es zum Kurzschluss kommen.

Mehdi M. ist verzweifelt. „Man hat uns gesagt, dass wir aus der Wohnung nichts mehr benutzen können. Wir dürfen drei Monate nicht mehr rein.“ Die Familie lebt derzeit in einem Hotel. „Da können wir nicht bleiben. Der Weg zur Schule ist zu weit. Und meine Frau ist zu krank…“ Hinzu kommen finanzielle Sorgen. „Wir haben keine Versicherung. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, sagt der Vater. Seine Tochter weint. „Meine Puppe ist da drin. Sie ist kaputt…“ Und das alles wegen eines Fahrrad-Akkus.

Ebenfalls in Freimann eskalierte am Mittwoch eine Situation in einem Linienbus.

Ein 48-Jähriger wollte nur, dass die Jugendlichen die Musik leiser machen.

Nina Bautz