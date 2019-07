Pink in München: So läuft‘s beim Konzert im Olympiastadion

Tour 2019

von Richard Strobl schließen

US-Superstar Pink rockt am Freitag das Olympiastadion in München. Alle Infos zum Konzert, wie etwa wer als Vorband spielt, gibt es hier.

München - Das Münchner Olympiastadion ist am Wochenende wieder einmal Schauplatz für ein vielbeachtetes Musik-Event: US-Star Pink kommt in die Landeshauptstadt und wird nicht nur ein, sondern gleich zwei Konzerte in München spielen. Sowohl am Freitag als auch am Samstag steht Pink auf der Bühne. Wir informieren vorab zu allen wichtigen Themen, wie Programm, Vorband, Tickets oder auch darüber, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind.

Pink in München: Die Tour 2019 zum Album „Beautiful Trauma“

Pink-Fans mussten sich lange gedulden, bis sie wieder in den Genuss eines Konzerts der US-Amerikanerin kommen können. Ganze fünf Jahre hat sich Pink Zeit gelassen, seit ihrer letzten Deutschland-Tour. 2019 kommt sie nun im Rahmen der „Beautiful Trauma“-Tournee nach Deutschland. Für gleich zwei Konzerte macht sie dabei Halt in München. Am Freitag, 2. August und am Samstag, 3. August bespielt sie das Olympiastadion. Im Vorfeld ihres Berlin-Auftritts sorgte Pink bereits für Schlagzeilen mit einem Posting. In Stuttgart ging der Superstar sogar ganz öffentlich auf ein Glas Wein in die Innenstadt, wurde aber kaum erkannt. Ob das in München auch passieren kann?

Die Tour 2019 ist nach Pinks aktuellem Album benannt. Dieses ist zwar bereits im Jahr 2017 erschienen. Doch erst jetzt schafft die 39-Jährige es nach Deutschland. Im vergangenen Jahr war Pink mit dem Album bereits in den USA, Kanada und Australien auf Konzertreise. Deshalb lassen sich bereits Rückschlüsse darauf ziehen, welche Lieder Pink in München auf ihre Setlist schreiben wird.

Pink in München 2019: Diese Lieder könnten auf der Setlist stehen

Vorausgesetzt, sie verändert ihr Programm für die Deutschland-Tournee nicht komplett, wird Pink auch in München einen Mix aus neuen Songs und ihren großen Hits präsentieren. Auf der gleichnamigen „Beautiful Trauma“-Tour 2018 spielte sie sowohl Songs, wie „Beautiful Trauma“, „Secrets“ oder „What about us“ von der aktuellen Platte, als auch ältere Erfolgs-Songs, wie „Just like a pill“.

Pink in München 2019: Es gibt noch Rest-Tickets

Kurzentschlossene Fans können sich freuen: Es gibt tatsächlich noch für beide Pink-Konzerte in München Tickets (Stand: 24. Juli). Allerdings nicht viele. Wer mit dabei sein will, sollte sich also beeilen.

Pink in München 2019: Das Programm - Vorband, Einlass, Konzert-Start

Sowohl am Freitag, als auch am Samstag öffnet das Olympiastadion um 17 Uhr seine Tore zum Einlass in das Rund. Wegen der Sicherheitskontrollen und anderer Events auf dem Olympiagelände kann eine frühzeitige Anreise ratsam sein.

Laut aktuellem Zeitplan wird Pink selbst dann gegen 19 Uhr auf die Bühne kommen. Allerdings hat die Sängerin auch ein Vorprogramm mit nach München gebracht. Gleich zwei Support-Bands sorgen vorab für Unterhaltung. Neben dem Singer-Songwriter Vance Joy werden auch das DJ Duo KidCutUp & Bang Bang Romeo ihre Musik vorstellen.

Pink in München: Infos zu Sicherheitschecks und Jugendschutz

Wie eigentlich immer bei Konzerten ist es sinnvoll, nur das Nötigste ins Olympiastadion zu Pinks Auftritt mitzubringen. Sperrige Gegenstände wie große Taschen, Stühle oder Kinderwägen sind ebenso wenig erlaubt wie gefährliche Objekte wie Waffen oder Feuerwerkskörper.

Kindern unter sechs Jahren ist der Zugang zum Konzert nicht erlaubt. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer sorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person ins Stadion.

Pink in München: Achtung es wird heiß!

Bis zu 35 Grad Celsius sind laut Wetterbericht für das Wochenende vorhergesagt. Zwar stehen knapp 130 Sanitäter, Ärzte und Helfer bereit, aber wer das Pink-Konzert genießen möchte, sollte vorbeugen. Genügend Wasser zu trinken, Sonnencreme und Kopfbedeckungen zu verwenden, ist empfehlenswert.

Pink in München: Anreise zum Konzert

Da knapp 60.000 Zuschauer zum Pink-Konzert erwartet werden und parallel noch andere Events in dieser Ecke von München anstehen, ist von einem Verkehrs-Chaos auszugehen. Dies haben auch kürzlich die Erfahrungen bei Andreas Gabaliers Konzert oder dem Auftritt von Bon Jovi im Olympiastadion gezeigt. Am einfachsten ist deshalb wohl die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der U3 können Pink-Fans bis zur Haltestelle Olympiazentrum fahren und sind in wenigen Minuten zu Fuß am Stadion. Alternativ kann auch die U1-Haltestelle Gern oder der Tram-Halt Olympiapark-West angefahren werden.

rjs