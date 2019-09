Porsche-Cabrio neben Wohngebäude in Flammen - Polizei ermittelt

Totalschaden entstanden

Zu einem Einsatz in Milbertshofen musste die Feuerwehr München in der Nacht auf Samstag ausrücken. Ein Porsche stand in Flammen.

München - In lichterlohen Flammen stand in der Nacht auf Samstag ein in Milbertshofen abgestellter Porsche Carrera Cabrio. Wie die Feuerwehr am Samstag berichtet, alarmierten Anwohner kurz vor drei Uhr morgens die Rettungskräfte. Bei dem in Flammen stehenden Fahrzeug in der Pommernstraße entstand ein Totalschaden, die Ursache für den Brand ist jedoch noch völlig unklar.

Feuerwehr München: Porsche steht in Flammen - Einsatzkräfte löschen Brand

Wie die Feuerwehr dabei erklärt, stand der Porsche bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten löschte mit dem Schnellangriff des Hilfeleistungslöschfahrzeugs umgehend das Fahrzeug. Da der Porsche jedoch in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude stand, kontrollierten weitere Einsatzkräfte auch das Gebäude. Ein übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte jedoch verhindert werden.

An einem Citroen, der neben dem Porsche parkte, entstand ebenfalls ein kleinerer Schaden durch die Hitzeeinwirkung. Um die Ursache für den Brand zu klären, wurden nun Ermittlungen eingeleitet.

