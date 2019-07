Mitten in Schwabing: VW-Bus in Flammen - Meterhohe Rauchsäule

Autobrand am Dienstagabend in Schwabing.

Feuerwehr im Einsatz

von Florian Naumann schließen

Andreas Knobloch schließen

Ein spektakulärer Brand hat sich am Dienstagabend in Schwabing ereignet: Ein alter VW-Bus stand dort in Flammen - eine meterhohe Rauchsäule war weithin sichtbar.

München - In Schwabing hat am Dienstagabend mitten in einem Wohngebiet ein VW-Bus gebrannt. Das jahrzehntealte Gefährt stand in der Konradstraße zeitweise lichterloh in Flammen - Ergebnis war auch eine meterhohe schwarze Rauchsäule, wie Fotos vom Brandort zeigen.

+ Autobrand am Dienstagabend in Schwabing. © Andreas Knobloch

Die Feuerwehr konnte den Brand in kurzer Zeit löschen. Informationen zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.

Ein kurioser Vorfall mit einem teureren Auto trug sich hingegen in Germering zu: Dort fuhr ein Mann mit seinem Lamborghini auf dem Schulhof vor - um den „Schülern eine Freude zu machen“, wie Merkur.de* berichtete.

mm/tz

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktionsnetzwerks.