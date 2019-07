Was hat er sich dabei gedacht? Ein Münchner (23) räumte während des Pinkkonzerts eine Absperrung beiseite. Den Polizisten, der ihn stoppen wollte, fuhr er mit seinem Taxi um.

München - Aufgrund des Pink-Konzerts im Olympiapark sicherte die Polizei umliegende Straßen. Teils gab es Sperren. Autofahrer konnten zum Beispiel von Spiridon-Louis-Ring aus nur nach rechts abbiegen.

Die Einfahrt vom Spiridon-Louis-Ring nach links in die Lerchenauer Straße war mittels Pylonen für den gesperrt. Gegen 18:15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Münchner mit seinem Taxi auf dem Spiridon-Louis-Ring.

An der Einmündung zur Lerchenauer Straße wollte der 23-Jährige nach links abbiegen, um die Lerchenauer Straße in Richtung Norden zu befahren. Der Taxifahrer fuhr in den Einmündungsbereich ein, hielt vor der Absperrung und stieg anschließend aus, um eine Pylone wegzuräumen, damit er seine Fahrt fortsetzen konnte.

München: Während Pink-Konzert: Taxifaher ignoriert Sperre und fährt absichtlich Polizisten um

Ein 30-jähriger Polizeibeamter, der vor Ort die Absperrungsmaßnahmen betreute, ging auf den 23-Jährigen zu, sprach ihn an und erklärte ihm die Notwendigkeit der Verkehrsmaßnahmen.

Der 23-Jährige ignorierte den Polizeibeamten, stieg in sein Fahrzeug und fuhr los. Der Polizeibeamte stellte sich vor das Fahrzeug, um die Weiterfahrt des 23-Jährigen zu unterbinden. Dieser hielt jedoch nicht an, sondern fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Polizeibeamten zu.

Der Taxifahrer schob den Polizeibeamten mit seinem Fahrzeug zur Seite und lud ihn dabei kurzzeitig auf die Motorhaube auf. Hierbei wurde der Polizeibeamte leicht verletzt.

Der Taxifahrer entfernte sich mit seinem Pkw in nördliche Richtung. Er konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife in der Lerchenauer Straße angehalten werden. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

