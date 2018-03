Vergewaltiger vom Englischen Garten: Gesteht er jetzt die Horror-Tat? 

Er würgte Joggerin bis zur Ohnmacht

von Andreas Thieme

Der Fall schockte die Stadt: Im Dezember 2016 soll Emrah T. (28) eine Joggerin im Englischen Garten überfallen und brutal vergewaltigt haben. Nur knapp entging sie dem Tod. Ab Montag wird T. der Prozess gemacht.

München - Abends im Dunkeln packte er sie, drückte sie zu Boden und würgte sie bis zur Ohnmacht. Dann soll sich Emrah T. (28) brutal an Petra K (45, Name geändert) vergangen haben. Laut Staatsanwaltschaft ist er der Vergewaltiger vom Englischen Garten. Ab Montag wird ihm am Landgericht München der Prozess gemacht: Wegen eines besonders schweren Falles der Vergewaltigung, aber auch wegen versuchten Mordes. Denn laut den Ermittlungen hatte Emrah T. sein Opfer Ende Dezember 2016 lebensgefährlich verletzt einfach in einem Gebüsch liegen lassen – bis sie fast erfroren wäre.

Die Tat in Oberföhring hatte in der ganzen Stadt für Entsetzen gesorgt. Denn Petra K. war beim Joggen auf einer Isarinsel überfallen worden, als sie die Grünanlage südlich der St. Emmeramsmühle passiert hatte. Von hinten soll Emrah T. sie an ihrem Stirnband festgehalten und damit sofort gedrosselt haben. Vor Schreck konnte sie sich kaum wehren, rief aber laut um Hilfe. In dem einsamen Stück des Englischen Gartens verhallten ihre Schreie aber unbemerkt.

Täter nahm Tod des Opfers billigend in Kauf

Emrah T. soll das genutzt haben, um der Joggerin weiter zuzusetzen: Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würgte er Petra K., bis das Stirnband blutig in ihren Hals einschnitt. Als sie bewusstlos zusammenbrach, soll er sie weitere 30 Sekunden gewürgt und ihren Tod billigend in Kauf genommen haben, weil sie zu diesem Zeitpunkt längst wehrlos gewesen war. Danach soll T. sie vergewaltigt haben.

+ Die verletzte Joggerin schleppte sich zur St. Emmeramsmühle, nachdem sie vergewaltigt wurde © Kruse Ließ er sein Opfer zum Sterben zurück? Diese Frage muss der Gerichtsprozess ab Montag klären. Den Ermittlern zufolge war Emrah T. davon ausgegangen, dass er Petra K. erwürgt hatte oder sie erfrieren wird, als er flüchtete. Denn am Abend der angeklagten Tat hatte es nur zwei Grad draußen. Halbnackt lag die Joggerin mit dem Gesicht auf dem gefrorenen Boden an der Isar. Doch ihr Überlebenswille war immens: Als sie nach einigen Minuten wieder zu Bewusstsein kam, schleppte sie sich mit letzter Kraft in Richtung des Gasthof St. Emmeramsmühle. Wenige Meter entfernt hatte ein Pärchen die völlig entkräftete Frau noch gestützt, im Gasthof wurde ihr dann umgehend geholfen.

Täter droht lebenslängliche Haftstrafe

Erst vier Monate später konnte die Polizei den Täter schnappen. Der DNA-Abgleich für ein ganz anderes Verbrechen hatte zum Erfolg geführt – denn auch bei einem Raub und einem weiteren Vergewaltigungsfall in Rosenheim hatte Emrah T. Spuren hinterlassen.

Da die Spurenlage den mutmaßlichen Vergewaltiger schwer belastet, ist ein Geständnis wahrscheinlich. Insgesamt zwölf Verhandlungstage hat Richter Michael Höhne an der Ersten Schwurgerichtskammer angesetzt. Emrah T. droht nun eine mehrjährige Haftstrafe – im Extremfall auch lebenslänglich.

Erst im Herbst 2015 war T. mit seiner damals schwangeren Frau aus Syrien nach Rosenheim eingereist. Hier beantragte er Asyl, gab sich fälschlicherweise aber als Türke aus. Nur wenige Wochen später soll er dort eine Spaziergängerin angegriffen und vergewaltigt haben. Unbehelligt lebte er nach der Tat weiter, arbeitete in einer Feldmochinger Firma und soll im Dezember dann die Münchnerin Petra K. fast umgebracht haben.