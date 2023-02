Notruf 110 in München teils nicht erreichbar: Polizei verweist auf Alternative 112

Von: Tanja Kipke

Momentan besteht eine technische Störung bei der Notrufnummer 110 in München. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Im Raum München ist aktuell die Notrufnummer 110 nicht richtig erreichbar. Die Polizei spricht von einer „technischen Störung“.

Update vom 26. Februar, 22.27 Uhr: Die Polizei gibt in dieser Minute Entwarnung. „Die Störung wurde behoben, der Notruf 110 ist wieder wie gewohnt erreichbar“, heißt es auf der Twitterseite der Polizei München. Insgesamt war die Notrufnummer über zwei Stunden nicht richtig erreichbar. Wie es zu der technischen Störung kommen konnte, dazu gab die Polizei keine weiteren Informationen bekannt.

Erstmeldung vom 26. Januar, 21.45 Uhr: München – Am Sonntagabend (26. Februar) gibt es technische Probleme bei der Notrufnummer 110 in München. Die Polizei weist daraufhin im Notfall auf die 112 „auszuweichen“, so könnte die Leitstelle dann Kontakt mit den Beamten aufnehmen. Einsätze könnten so trotz der technischen Störung abgearbeitet werden, erklärte die Polizei.

Notrufnummer 110 in München nicht erreichbar: Polizei gibt Hinweis

Die Nummer sei teils nicht erreichbar gewesen. „Wir melden, sobald die technische Störung behoben ist“, twitterte die Münchner Polizei zu dem Vorfall.

Wie genau es zu der Störung kommen konnte, blieb zunächst noch offen. Davon betroffen scheint jedoch nur der Raum München zu sein. (tkip)

