Münchnerin will ihre Habseligkeiten von Exfreund abholen - Auf der Straße sticht er mit Messer zu

München - In Giesing kam es am Pfingstsonntag (31. Mai) zu einem versuchten Tötungsdelikt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 22.35 Uhr in Obergiesing.

Eine 31-jährige Münchnerin wollte Gegenstände aus der Wohnung ihres 37-jährigen Exfreundes abholen, die sie dort eingelagert hatte. Unterstützt wurde sie beim Transport von einem 35-Jährigen, der mit seinem Auto zur Wohnung fuhr.

Münchnerin will ihre Habseligkeiten von Exfreund abholen - Auf der Straße eskaliert die Situation

Während die Frau Gegenstände in das Fahrzeug lud, trat plötzlich ihr Exfreund an die Fahrertür. Er öffnete die Tür und begann dann mit einem Messer auf den 35-Jährigen einzustechen. Dieser setzte sich laut Polizei zur Wehr und fuhr mit seinem Auto rückwärts, wobei er gegen einen anderen Pkw stieß.

Er fuhr danach wieder nach vorne und erfasste den 37-Jährigen mit seinem Fahrzeug. Dieser wurde über die Motorhaube zur Seite geschleudert. Er verletzte sich dadurch leicht und flüchtete vom Tatort. Nach Verständigung der Polizei wurde der 35-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Nach ambulanter Behandlung der Stich- und Schnittverletzungen konnte er wieder entlassen werden.

München: Mann sticht mit Messer auf 35-Jährigen ein und flüchtet - Später nimmt Polizei ihn fest

Der geflüchtete 37-Jährige konnte schließlich einige Zeit später wieder in seiner Wohnung lokalisiert und letztendlich nach Mitternacht durch Polizeibeamte des Unterstützungskommandos festgenommen werden. Vonseiten der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I wird ein Haftbefehl für den 37-Jährigen wegen versuchten Mordes beantragt.

Der zuständige Ermittlungsrichter wird darüber am kommenden Dienstag (2. Juni) entscheiden. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Mordkommission des Polizeipräsidiums München. Die Gründe für den Angriff müssen durch weitere Ermittlungen abgeklärt werden. Ebenfalls wird geprüft, inwieweit die Handlungen des 35-Jährigen aufgrund einer Notwehrlage gerechtfertigt waren. Bisher macht der Tatverdächtige keine Angaben zum Tatvorwurf.

