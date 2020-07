Fahrzeuge parken auf Radweg in München: Radfahrer wechselt auf Straße - mit schlimmen Folgen

Da Fahrzeuge auf dem Radweg parkten, wechselte ein Fahrradfahrer in München auf die Straße - mit schlimmen Folgen. Die Polizei sucht nun nach einem flüchtigen Autofahrer.

München - Zu einem Unfall kam es am Dienstag (7. Juli), als ein 60-jähriger Münchner gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad die St.-Bonifatius-Straße Richtung Tegernseer Landstraße befuhr.

München: Radfahrer wechselt auf Straße - und wird von Kleintransporter erfasst

Laut Polizeibericht benutzte der Fahrradfahrer hierbei zunächst den Radweg. Auf Höhe der Hausnummer 3 wich der 60-Jährige aufgrund von Kraftfahrzeugen, welche den Radweg verparkten, auf die Fahrbahn aus. Auf der Fahrbahn kam der 60-Jährige nach den ersten Ermittlungen aufgrund der Straßenbahngleise ins Schlingern, woraufhin ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem braunen Kleintransporter auf das Fahrrad des 60-Jährigen auffuhr und diesen so zu Sturz brachte.

Unmittelbar nach dem Unfall hielt der Fahrer des Kleintransporters an der Unfallstelle an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Radfahrers. Er entfernte sich allerdings danach sofort von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 60-Jährige schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

München: Radfahrer von Kleinstransporter erfasst - Verkehrspolizei ermittelt

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein unbeteiligter Zeuge konnte den Unfallhergang zwar nicht beobachten, jedoch Angaben zum flüchtigen Autofahrer machen: Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, krauses, lockiges Haar Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere jedoch zum unbekannten Fahrer und dessen Kleintransporter, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/62163322, in Verbindung zu setzen. (nema)

