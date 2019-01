Gruppe junger Männer prügelt in U-Bahn auf Münchner (45) ein - Polizei sucht Zeugen

Mehrere junge Männer haben einen Münchner in der U-Bahn attackiert. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

München - Am Samstag, 05.01.2019, gegen 20.30 Uhr, befand sich ein 45-jähriger Münchner in der U-Bahn (U2 in Richtung Messestadt Ost), als er auf eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen (15-20 Jahre alt) aufmerksam wurde. Diese hörten laut Musik und beleidigten die anwesenden Fahrgäste, wie die Polizei München berichtet.

Aus bislang unbekannten Gründen wollte ein 20-Jähriger aus dieser Gruppe auf eine bislang unbekannte Person einschlagen. Dies konnte durch den 45-Jährigen verhindert werden, indem er dazwischen ging. Der 20-Jährige schlug daraufhin mit der Faust in das Gesicht des älteren Mannes und verletzte diesen dadurch. Die anderen aus der Gruppe begannen nun ebenfalls den 45-Jährigen tätlich anzugreifen.

Mann in Münchner U-Bahn attackiert: Polizei sucht Zeugen

Als dieser zu Boden ging, stieg ein Großteil der Gruppe, darunter der 20-Jährige, an der Haltestelle Silberhornstraße aus. Nachdem etliche Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchteten die Tatverdächtigen zunächst, konnten jedoch kurze Zeit später durch die verständigten Einsatzkräfte festgenommen werden.

Zwei noch unbekannte Personen aus der Gruppe hatten sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt und konnten bislang nicht identifiziert werden. Die Tatverdächtigen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Das zuständige Kommissariat 26 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere Personen, welche durch das Verhalten der Tatverdächtigen geschädigt oder belästigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz