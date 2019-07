Tödlicher Crash am Freitagnachmittag: Lkw überrollt Motorrad 

Ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag hat in München ein Todesopfer gefordert. Ein Motorradfahrer wurde von einem Lkw überrollt.

München - An der Kreuzung von Peter-Auzinger-Straße und Tegernseer Landstraße kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Münchner kam ums Leben, als er auf seinem Motorrad von einem Lkw überrollt wurde. Ein Rettungshubschrauber musste landen, rund um den Unfallort kam es zu schwerwiegenden Verkehrsbehinderungen. Genaueres zum Unfallhergang will die Polizei in Kürze bekanntgeben.

mm/tz