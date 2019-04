Mann verliebt sich in der Trambahn - dann begeht er einen Fehler, den er selbst nicht fassen kann

Ein Münchner hatte in der Trambahn eine Begegnung der ganz besonderen Art. Jetzt legt er sich gehörig ins Zeug, um seine Angebetete wiederzusehen.

München - „In München kennt man sich vom Wegsehen.“ Auf Tausende Bewohner der Landeshauptstadt, die Tag für Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, scheint diese Theorie zuzutreffen. Viele Fahrgäste sind in ihr Smartphone vertieft, hetzen rastlos von A nach B. Für Begegnungen besonderer Art bleibt offenbar kein Platz. Nun macht ein Mann aus München Romantikern wieder Hoffnung. Nachdem ihn eine schöne Unbekannte in der 15er-Tram verzaubert hat, lässt er nichts unversucht.

„Ich will dich wiedersehen“, steht in großen Lettern auf einem Zettel, den der Mann an einem Zigarettenautomaten an der Tegernseer Landstraße angebracht hat. Am Freitag, den 12. April war er gegen 17.20 Uhr mit der Trambahn zwischen Rosenheimer Platz und Silberhornstraße unterwegs, als plötzlich eine braunhaarige Schönheit seine Aufmerksamkeit erregte. Einen „unvergesslichen Blickkontakt“ später war es bereits um ihn geschehen. Dass er daraufhin vergaß, die auffällige Dame mit dem kirschrotem Nagellack anzusprechen, kann der Mann nun selbst nicht mehr fassen.

München: Mann verliebt sich in der Trambahn - nach dieser Frau sucht er

Bei der verzweifelten Suche bekommt der Münchner jetzt Unterstützung im Netz. Auf seiner Homepage widmet der MVV verzweifelten Fahrgästen eine eigene Flirt-Rubrik. Wer sich in Bus, U-Bahn oder Tram spontan verliebt hat, kann dort mit dem Spotted-Prinzip nach dem oder der Unbekannten fahnden.

In seiner Annonce schwärmt der Münchner von einem „eindeutigen Gruß zum Abschied“, der das erste Treffen abrupt beendet habe. Auch eine genaue Beschreibung seiner Angebeteten hat er parat: lange braune und gelockte Haare, kirschroter Nagellack, blaue Jeans, braune Halbschuhe und eine braune Handtasche. Über sich selbst verrät der Suchende nur wenige Details: graue Jacke, helle Hose, schwarze Aktentasche.

„Nimm doch bitte öfter diese Tram und halte die Augen auf“, fleht der Verliebte auf seinem Aushang. Bis er seine Angebetete wieder trifft, könnten womöglich einige Fahrten vor ihm liegen. Sollte sich die geheimnisvolle Dame mit dem kirschroten Nagellack von unserem Bericht angesprochen fühlen, kann sie über die MVV-Homepage direkt mit ihrem Verehrer in Kontakt treten.

