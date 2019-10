Messermann verbreitet Angst und Schrecken an Tankstelle - Mitarbeiter: „Ich war wie erstarrt“

Der Überfall auf die Tankstelle in Obersendling sorgte vergangenes Jahr für Schlagzeilen. Die Polizei fahndete nach dem maskierten Täter. Was in dieser Nacht im Juni passierte, schildert ein Zeuge.

München - 30 Sekunden können sich anfühlen wie eine Ewigkeit. „Ich war wie erstarrt“, sagt Patrick K. Am 17. Juni 2018 stand er hinter der Theke, als gegen 23 Uhr abends ein maskierter Mann die AGIP-Tankstelle in der Boschetsrieder Straße betrat. „Er zückte sofort ein Messer und hielt es mir an den Hals.“

„Geld her, Geld her“, schrie der Räuber, der am Ende mit 540 Euro floh und sich in einem Park umzog. Mittels DNA-Abgleich konnte die Polizei den Täter aber stellen. Seit Dienstag wird Danat H. (23) der Prozess gemacht. Am Landgericht legte er ein Geständnis ab. Seine Verteidigerin Birgit Schwerdt: „Mein Mandant lebte auf der Straße und hatte Drogenprobleme.“ Vor diesem Hintergrund sei es zu dem Überfall gekommen.

Tankstellen-Raub in Obersendling: Mitarbeiter in Todesangst

Tankstellen-Mitarbeiter Patrick K. musste am Dienstag als Zeuge aussagen. „Ich hatte Todesangst“, schilderte er. Am Tag nach dem Überfall sei er – noch unter Schock – wieder zur Arbeit in die Tankstelle gegangen. Nach vier Wochen aber konnte er nicht mehr – und kündigte. Mittlerweile ist K. sogar aus München weggezogen und hat einen neuen Job als Maschinenführer begonnen. „Es geht mir besser“, sagt er. Räuber Danat H. erwartet dagegen der Knast. Urteil am 7. November.

+ Obersendling: Messermann attackiert Mitarbeiter Patrick K. (35). © SIGI JANTZ

In Kirchheim wurde eine Tankstelle überfallen. Fußballtrainer Federico Monterroso wollte nur Zigaretten kaufen, wie Merkur.de* berichtet. Plötzlich stürmte ein bewaffneter Mann an ihm vorbei.

