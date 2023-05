Aus für beliebtes Fahrgeschäft – Zugspitzbahn soll von der Wiesn fliegen

Von: Daniela Pohl

Dreht sich 2023 wohl nicht auf der Wiesn: Menzels Münchner Zugspitzbahn © Achim Frank Schmidt

Fahrgeschäft im freien Fall: Die Wiesn wird heuer wohl ohne die beliebte Zugspitzbahn stattfinden! Die Stadt hat nicht vor, für das traditionsreiche Karussell eine Lizenz zu erteilen.

Seit über 80 Jahren ist Menzels Münchner Zugspitzbahn schon auf der Wiesn vertreten. Das Karussell mit seinen weiß-blauen Gondeln, die im Spätsommer rasant um einen großen Schneemann in idyllischer Winterlandschaft kreisen, gehört zum Oktoberfest wie das Riesenrad und die Geisterbahn.

Keine Genehmigung für Zugspitzbahn

Wie die tz erfuhr, schlägt das Wirtschaftsreferat aber vor, dem Fahrgeschäft 2023 keine Wiesn-Genehmigung zu erteilen. Die Zulassungsvoraussetzungen seien nicht erfüllt worden, heißt es in der Beschlussvorlage, die am kommenden Dienstag im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft behandelt wird. Die Stadträte werden in dieser Sitzung über die Zulassungen der Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest 2023 beraten. Auch für den Autoscooter von Elisabeth Lindner soll es demnach keine Genehmigung geben.

Fahrgeschäft stand 2022 still

Die tz hat Schausteller Michael Menzel am Freitag erreicht. Er war kurz angebunden. Nur so viel: Er wisse noch von nichts, sei aber „guter Dinge“ sagte Menzel im Hinblick auf die Wiesn 2023. Der Schausteller war vergangenes Jahr einer der tragischen Verlierer der Wiesn. Denn seine Zugspitzbahn stand 2022 auf dem Oktoberfest still (tz berichtetet). Fehlende Ersatzteile für die Gondeln hatten eine Inbetriebnahme der Bahn zunächst unmöglich gemacht.

Als das verspätete Paket, das bei der Lieferung verschüttet gegangen war, endlich da war und die Teile verbaut waren, musste der Pechvogel noch auf den TÜV warten. Ob die Zugspitzbahn 2022 in den letzten Tagen doch noch starten durfte, war nicht mehr zu eruieren. Fakt ist: Menzel sprach damals in der Presse von „herben Verlusten“. Er konnte sich vorstellen, nochmal mit der Festleitung zu sprechen und um ein Entgegenkommen bei der Standgebühr ersuchen.

Schiffschaukel beim Käfer-Zelt ebenfalls 2023 nicht dabei

Zwei Traditionsgeschäfte müssen wohl weichen - dafür sollen drei neue dazukommen, wie der Vorlage zu entnehmen ist: die Laufgeschäfte Crazy Island und Crazy Outback von Betreibern aus München sowie das Action-Fahrgeschäft Mr. Gravity aus Kassel. Nicht mehr mit von der Partie wird die Schiffschaukel beim Käfer-Zelt sein (sie hat sich nicht mehr beworben), stattdessen soll dort der Glückshafen mit Losen locken.

Auch bei den Öffnungszeiten ist eine Änderung vorgesehen: Von Montag bis Freitag soll die Wiesn erst um 10 Uhr - statt wie bisher um 9 Uhr - ihre Gäste empfangen.

