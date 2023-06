Oktoberfest-Bierpreise fix! Wirte erhöhen deutlich, doch „magische Marke“ fällt nicht

Alle Zelte in der Übersicht

Der Biergenuss wird auch auf dem Oktoberfest 2023 ein kostspieliges Vergnügen. Was die Wirte dieses Jahr für die Mass verlangen.

München – Wiesn-Fans dürfte es nicht mehr überraschen: Wenige Monate vor Beginn des Oktoberfests müssen sie erfahren, dass das Bier wieder teurer geworden ist. „Eine Mass wird durchschnittlich 6,12 Prozent mehr kosten als im letzten Jahr 2022“, informiert das Referat für Arbeit und Wirtschaft am Donnerstag (22. Juni) in einer detaillierten Übersicht. Aber: Die „magische Marke“ von 15 Euro wird in keinem Zelt geknackt.

Oktoberfest-Bier wird erneut teurer: „Getränkepreise nicht von der Stadt festgelegt“

Reichte die Preisspanne im Vorjahr noch von 12,60 bis 13,80 Euro, bewegen sich die gastronomischen Betriebe im Jahr 2023 zwischen 12,60 und 14,90 Euro. Letzteren Preis verlangt einzig die Vinzenz Murr Metzgerstubn. Die durchschnittlichen Preise für alkoholfreie Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 10,04 Euro (2022: 9,67 Euro), Spezi 11,65 Euro (2022: 10,85 Euro) und für Limo 11,17 Euro (2022: 10,35 Euro). Ein Liter alkoholfreies Bier kostet im Jahr 2023 durchschnittlich 14,21 Euro.

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft streicht heraus: „Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt. Die Stadt überprüft jedoch als Veranstalter des Oktoberfestes die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit.“ An folgenden Zahlen war demnach nichts auszusetzen. Hier finden Sie die Bierpreise in den Festhallen und „Mittelbetrieben“ in der Übersicht.

Was kostet die Mass Oktoberfest-Bier im Jahr 2023? Das verlangen die Festhallen

Festhalle Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2023 Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2022 Armbrustschützen-Festzelt 14,40 Euro 13,50 Euro Augustiner-Festhalle 13,50 Euro 12,80 Euro Bräurosl 14,30 Euro 13,40 Euro Fischer-Vroni 13,70 Euro 12,90 Euro Hacker-Festzelt 14,40 Euro 13,40 Euro Hofbräuhaus-Festzelt 14,50 Euro 13,60 Euro Käfer Wiesn Schänke 14,50 Euro 13,70 Euro Löwenbräu-Festzelt 14,50 Euro 13,60 Euro Marstall 14,50 Euro 13,70 Euro Ochsenbraterei 14,50 Euro 13,50 Euro Paulaner-Festzelt 14,50 Euro 13,50 Euro Schottenhamel-Festhalle 14,50 Euro 13,60 Euro Schützen-Festzelt 14,50 Euro 13,70 Euro Kufflers Weinzelt - -

Wiesn-Bier wird wieder teurer: Angebot der Mittelbetriebe im Überblick

Mittelbetrieb Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2023 Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2022 Ammer 13,60 Euro 12,80 Euro Familienplatzl 12,60 Euro 12,60 Euro Feisingers Käs & Weinstub'n x x Fisch-Bäda 14,50 Euro 13,70 Euro Glöckle Wirt 14,50 Euro 13,70 Euro Goldener Hahn 14,50 Euro 13,70 Euro Haxnbraterei 14,30 Euro 13,50 Euro Heimer 13,90 Euro 13,40 Euro Heinz Wurst- und Kalbsbraterei 14,40 Euro 13,30 Euro Kalbsbraterei 14,50 Euro 13,70 Euro Münchner Knödelei 14,30 Euro 13,50 Euro Münchner Stubn 14,50 Euro 13,60 Euro Poschner 14,30 Euro 13,80 Euro Vinzenz Murr Metzgerstubn 14,90 Euro 13,50 Euro Wildstuben 14,10 Euro 12,90 Euro Wirtshaus im Schichtl 13,90 Euro 13,50 Euro Zur Bratwurst 13,70 Euro 12,90 Euro

So viel müssen Oktoberfest-Besucher auf der Oiden Wiesn berappen

Zelt Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2023 Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2022 Festzelt Tradition 14,10 Euro 13,20 Euro Herzkasperl Festzelt 14,20 Euro 13,40 Euro Museumszelt 13,20 Euro 12,60 Euro Volkssängerzelt 13,80 Euro 12,90 Euro

