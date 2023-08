Beauty-Doc plaudert vor der Wiesn: Drei Wünsche, die ihn ständig erreichen – „Soll zweifellos beeindrucken“

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Das Oktoberfest 2023 rückt immer näher und potenzielle Besucher leiten die nötigen Schritte in die Wege. Für einen Beauty-Doc bedeutet das reichlich Arbeit.

München – Die Vorbereitungen auf die Wiesn 2023 laufen auf Hochtouren. Gemeint sind in diesem Fall nicht nur die Aufbauarbeiten auf der Theresienwiese. „Neben ausgelassenem Feiern und köstlichen Getränken gibt es einen essenziellen Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf: das tadellose Erscheinungsbild in traditioneller Tracht“, heißt es in einer Mitte August verschickten Pressemitteilung. Aufgesetzt hat sie die ABC Healthcare GmbH & Co. KG, eine auf Gesundheit, Medizin und Ästhetik spezialisierte Agentur.

Oktoberfest 2023: Beauty-Doc beobachtet kurz vor Beginn gestiegene Nachfrage

„Ob in einem bezaubernden Dirndl oder einer kernigen Lederhose – das äußere Auftreten soll zweifellos beeindrucken! Daher ist es nicht überraschend, dass zahlreiche Personen sich nun einem ‚Wiesn-Makeover‘ unterziehen und dafür zum Beauty-Doc gehen“, schreibt die Agentur. Der zuständige Fachexperte habe in seiner Klinik eine „spürbare Zunahme der Nachfrage nach minimalinvasiven Verschönerungsbehandlungen“ erkannt. Wenige Wochen vor Wiesn-Beginn (im Jahr 2023 könnte dort Spanferkel-Knappheit herrschen) gerade noch rechtzeitig.

Nicht nur Hendl und gebrannte Mandeln: Die beliebtesten Wiesn-Schmankerl im Überblick Fotostrecke ansehen

Bei potenziellen Oktoberfest-Besucherinnen stünden drei Aspekte immer wieder auf der Agenda. Der von der Agentur zitierte Beauty-Doc nennt den Wunsch nach strafferen Konturen, voluminöseren Lippen und einer faltenfreien Haut. „Selbst die männliche Klientel ist von dieser Euphorie angesteckt und strebt nach einer makellosen Präsenz.“ Um den erhöhten Andrang zu bewältigen, biete der Mediziner nun eine spezielle „Wiesn-Sprechstunde“ an.

Beauty-Papst über Wiesn-Eingriffe: Skurrilster Wunsch kam von einem Italiener

Auch der renommierte Schönheitschirurg Werner Mang ist vor dem Oktoberfest stets ein gefragter Mann. Immer wieder wenden sich Patienten mit ebenso spontanen wie exotischen Bitten an den inzwischen 73-Jährigen, wie er bei bunte.de klarstellte. Der skurrilste Wunsch kam dabei von einem Mann aus Italien.