Bewährung für Wiesn-Grapscher

Dominic S. (23) saß sechs Monate in U-Haft, bevor es zum Prozess kam.

Australier mit schlimmem Blackout

von Andreas Thieme schließen

Dominic S. hatte einige Schicksalsschläge zu verkraften. Doch sein Verhalten auf der Wiesn rechtfertigt das nicht. Der Australier wurde im Suff gegen eine Frau sexuell handgreiflich.

München - Das Jahr 2016 hatte es nicht gut gemeint mit Dominic S. (23). Nach monatelangem Einsatz in Afghanistan war der australische Soldat wieder nach Hause gekehrt – da trennte sich seine Freundin von ihm. Kurz darauf brachte sich sein bester Freund um, dann wurde auch noch sein Haus bei einem Hochwasser weggeschwemmt. Eine Reise nach Europa sollte dem gebeutelten Mann neue Lebensfreude bringen: Erst wollte er in München das Oktoberfest besuchen und dann weiter nach Großbritannien reisen. Aber dazu kam es nicht mehr: Am 25. September wurde er auf der Wiesn verhaftet, denn im Suff hatte er einer Frau unter ihr Dirndl gegriffen.

Wegen sexueller Nötigung saß er bereits sechs Monate lang in U-Haft, bevor es endlich zum Prozess kam. „Es tut mir sehr leid“, sagte Dominic S. Er könne sich an nichts erinnern – klassischer Blackout. 1,8 Promille hatte S., als er im Winzerer Fähndl gegen 19.45 Uhr von der Bierbank gestürzt war. Carolin P. (22) sah das und griff ein. Die junge Frau – gerade erst hatte sie ihr Examen als Krankenschwester abgelegt – überprüfte Atem und Herzschlag. „Ich wollte helfen“, sagt sie. Aber Dominic S. nutzte die Gelegenheit, um ihr zwischen die Beine zu greifen. Eine Minute lang dauerte das Gerangel mit der jungen Frau, bei dem er ihren Slip nicht mehr loslassen wollte. „Dabei grinste er mich an“, sagte sie aus. Sicherheitsmänner kamen ihr schließlich zu Hilfe.

Wegen sexueller Nötigung verurteilte Richter Andreas Schätzl den Wiesn-Besucher zu 18 Monaten Haft, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. S. will nun wieder nach Hause fliegen.