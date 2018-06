Wiesn 2018: Die offiziellen Preislisten sind da - wo kostet die Mass wie viel?

Große Überblicks-Tabelle

Nach monatelangen Diskussionen um den Bierpreis auf dem Oktoberfest, steht nun fest, was die Mass auf der Wiesn 2018 kosten wird. Hier finden Sie eine Übersicht der Bierpreise in den Festzelten auf der Wiesn.

München - Auch in diesem Jahr warten die Fans des Oktoberfests gespannt auf die diesjährigen Bier- und Getränkepreislisten der Wiesnwirte. Im Vorfeld sorgte die Ankündigung, dass die Mass bis zu 11,50 Euro kosten wird, für Empörung. Hauptgrund für die rund fünfprozentige Preis-Steigerung sind laut Wirten die gewachsenen Sicherheitskosten auf dem Oktoberfest. In den folgenden Tabellen erfahren Sie, welcher Wiesnwirt dieses Jahr ordentlich an der Preisschraube gedreht hat und wo die Preise nur moderat gestiegen sind.

Oktoberfest 2018: Die Getränkepreise in den großen Festzelten

Festhalle/Preis Bierpreis 2018 in Euro Bierpreis 2017 in Euro Erhöhung in Prozent Weißbierpreis 2018 in Euro (1Liter) Weißbierpreis 2017 in Euro (1 Liter) Limonaden-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Spezi-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Wasser-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Ambrustschützen Festzelt 11,40 10,85 5,07 % - - 9,90 9,90 9,90 Augustiner Festhalle 11,10 10,70 3,75 % - - 8,80 8,80 8,80 Bräurosl 11,40 10,90 4,59 % - - 10,00 10,00 8,00 Fischer-Vroni 11,35 10,95 3,65 % - - 7,00 10,40 8,40 Hacker Festzelt 11,40 10,90 4,59 % - - 9,60 9,60 9,60 Hofbräuhaus-Festzelt 11,40 10,90 4,59 % - - 9,20 9,20 9,20 Käfer Wiesn Schänke 11,50 10,90 5,50 % 15,60 15,40 8,60 9,80 7,80 Löwenbräu Festzelt 11,50 10,80 6,48 % - - 7,00 10,20 9,00 Marstall 11,50 10,90 5,50 % 14,00 12,80 9,60 9,60 9,60 Ochsenbraterei 11,20 10,70 4,67 % - - 7,00 9,40 9,40 Paulaner Festzelt 11,50 10,95 5,02 % - - 10,40 10,60 9,90 Schottenhammel Festhalle 11,45 10,95 4,57 % - - - 9,80 7,00 Schützen Festzelt 11,40 10,90 4,59 % - - 9,80 - 9,80 Weinzelt - - - 15,90 15,60 9,00 - 11,60

Die Mass Bier auf dem Oktoberfest wird dieses Jahr in manchen Zelten erstmals über 11 Euro kosten. Der Preis für die Maß liege zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro, teilte die Stadt München am Mittwoch mit. Das sind durchschnittlich 3,57 Prozent mehr als im Vorjahr. Hauptgrund für die vergleichsweise starke Anhebung ist die höhere Umsatzpacht, die die Wirte an die Stadt zahlen müssen. Die erst im vergangenen Jahr eingeführte Angabe steige im Vergleich zum Vorjahr sogar um 53 Prozent, sagte Wirtesprecher Peter Inselkammer. Im Durchschnitt bewegen sich die Preise für eine Mass heuer zwischen 10,70 und 11,50 Euro. Im Jahr zuvor lag der höchste Preis bei 10.95 Euro.

Oktoberfest 2018: Die Getränkepreise in den kleinen Zelten

Kleine Zelte/Preise Bierpreis 2018 in Euro Bierpreis 2017 in Euro Erhöhung in Prozent Weißbierpreis 2018 in Euro (1Liter) Limonaden-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Spezi-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Wasser-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Ammer 10,80 10,80 0 % 13,00 (Vorjahr: 13,00) 9,70 9,70 7,50 Familienplatzl 10,90 10,60 2,83 % 11,60 (Vorjahr: 11,60) 9,60 9,90 9,60 Feisinger's Kas- und Weinstub'n - - - 13,20 (Vorjahr: 13,00) 9,80 9,80 9,20 Fisch Bäda 11,10 10,80 2,78 % 13,80 (Vorjahr: 11,80) - 10,60 10,60 Glöckle Wirt 11,20 10,90 2,75 % 12,80 (Vorjahr: 12,40) 8,00 8,00 8,00 Goldener Hahn 11,40 10,90 4,59 % 13,20 (Vorjahr: 12,80) 10,50 10,50 7,00 Haxnbraterei 11,05 10,70 3,27 % 13,00 (Vorjahr: 12,60) - 8,40 8,40 Entenbraterei 10,90 10,70 1,87 % 12,40 (Vorjahr: 12,40) 8,00 9,80 8,00 Heinz Wurst und Hühnerbraterei 10,95 10,80 1,39 % 12,40 (Vorjahr: 12,20) 11,33 9,60 8,60 Kalbsbraterei 11,30 10,80 4,63 % 12,30 (Vorjahr: 11,80) 10,20 10,20 9,00 Münchner Knödelei 10,90 10,80 0,93 % 13,60 (Vorjahr: 13,20) 9,80 9,80 7,80 Poschner 11,50 10,90 5,50 % 13,00 (Vorjahr: 12,60) 10,20 10,20 8,60 Vinzenz Murr Metzgerstubn 10,90 10,70 1,87 % 13,20 (Vorjahr: 13,20) 9,90 9,90 8,00 Wildstubn 11,35 10,85 4,61 % 11,80 (Vorjahr: 11,80) 9,60 9,60 8,60 Wirtshaus im Schichtl 10,70 10,70 0 % 13,20 (Vorjahr: 13,20) - 9,60 7,80 Zum Stiftl 10,90 10,90 0 % 12,20 (Vorjahr: 12,20) 10,75 - 7,10 Zur Bratwurst 11,40 10,85 5,07 % 12,50 (Vorjahr: 12,50) - 9,00 10,57

Oktoberfest 2018: Getränkepreise auf der Oidn Wiesn

Oide Wiesn/Preise Bierpreis 2018 in Euro Bierpreis 2017 in Euro Erhöhung in Prozent Weißbierpreis 2018 in Euro (1Liter) Limonaden-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Spezi-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Wasser-Preis 2018 in Euro (1 Liter) Festzelt Tradition 11,10 10,56 4,23 % 12,20 (Vorjahr: 11,90) 7,00 10,20 7,00 Herzkasperl Festzelt 11,20 10,70 4,67 % 13,00 (Vorjahr: -) 9,60 10,40 7,80 Museumszelt 10,80 10,60 1,89 % 11,60 (Vorjahr: 11,60) 9,60 9,60 9,20 Volkssängerzelt 10,95 10,70 2,34 % 12,40 (Vorjahr: 11,60) 8,75 11,50 8,75

Wiesn-Wucher für Tischreservierungen

Die Preise für Tischreservierungen auf der Wiesn steigen dieses Jahr wieder mal ins Unermessliche. Zum Teil kosten Reservierungen bis zu 12.000 Euro. Wie geht die Tischreservierung im Bierzelt? Hier finden Sie alle Infos zur Reservierung von Tischen und Plätzen auf der Wiesn.

Alle Preis-Angaben ohne Gewähr.

