Cathy Hummels fotografiert sich selbst in den Ausschnitt - doch die Fans sind entsetzt

Was hat das noch mit Tradition zu tun?

Cathy Hummels hat ihren Mats am Sonntag zum traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern München begleitet. Dabei stach das Dirndl der Spielerfrau heraus - aus den völlig falschen Gründen.

München - Letzter Wiesn-Tag - und ausgerechnet da hielt das Oktoberfest noch ein Extra-Schmankerl bereit, und zwar in Form von Cathy Hummels‘ Dirndl. Das stach beim Wiesn-Besuch der Bayern-Profis am Sonntagnachmittag nämlich besonders heraus. Allerdings aus den völlig falschen Gründen.

Denn: Anstatt eines Dirndls, hinter dem man auch nur im Ansatz noch so etwas wie Tradition hätte erkennen können, trug Cathy Hummels ein komplett weißes Dirndl. Aus der eigenen Kollektion, versteht sich.

Schon auf der Fahrt zur Theresienwiese hatte die Frau von Mats Hummels ihre Fans noch fix per Selfie darüber informiert, was sie zu dem Oktoberfest-Besuch tragen wird. Zu einem Bild, das sie auf Instagram hochlud, schrieb sie: „On my way - aber ein schnelles Auto-Selfie musste noch sein. heutiges Detail zum weißen Dirndl: Schleifen. PS: Dirndl ist auch aus meiner Kollektion natürlich.“

Cathy Hummels im weißen Dirndl: „Warum man jeglichen Respekt vor Heimat und Tracht verliert ...“

Doch das Bild irritierte viele ihrer Fans gleich aus mehreren Gründen. Denn nicht nur, dass sich Cathy Hummels selbst in den Ausschnitt fotografierte - nein, auch der Style des Dirndls verunsicherte einige Nutzer. Viele sahen in dem weißen Dirndl nämlich eher ein Brautkleid. „Ich dachte schon, das sei ein Hochzeitsfoto“, kommentierte eine Userin. „Fast schon brautmäßig“, fand ein anderer und ein weiterer gratulierte der 30-Jährigen tatsächlich eiskalt zur Hochzeit.

+ Cathy begleitete Ehemann Mats Hummels zur Bayern-Wiesn. © Christina Pahnke / sampics / sampics

Ein anderer User brachte dann noch einen weiteren, tiefer gehenden Kritikpunkt ins Spiel. „Ist mir ein Rätsel, (...) warum man jeglichen Respekt vor Heimat und Tracht verliert“, schrieb er. „Was ist die Botschaft? Natürlich nur Fasching. Als Freund des Alpenvorlandes kann man da nur mit dem Kopf schütteln.“ Das wurde von einem anderen User ebenfalls so empfunden. „Vollkommen unbayerisch“, befand der und versah seinen Kommentar noch mit einem „Pfäääh“.

Aber natürlich blieb auch der tiefe Einblick ins Dekoletté der Spielerfrau nicht unkommentiert. „Schöne Brüste“, schrieb einer. Ein weiterer unterstellte der Designerin frech: „Die definiert sich nur über ihren Busen.“ Und ein Dritter fand das Bild ein „bisserl selbstverliebt“.

