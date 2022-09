Oktoberfest 2022: Trotz erwartetem Infektionsanstieg ist Virologe zuversichtlich

Teilen

Menschengruppe auf dem Oktoberfest. © Ralph Peters/ IMAGO

Das Warten auf das Oktoberfest hat ein Ende. Gleichzeitig blicken viele mit Sorge auf die Coronaentwicklung. Ein Experte entwarnt jedoch, was die Krankenhauskapazitäten betrifft.

München - Seit 2019 hat das Oktoberfest nicht mehr stattgefunden. Das lange coronabedingte Warten hat jedoch ein Ende. Der Infektiologe und Pandemie-Beauftragte des Universitätsklinikums rechts der Isar der TU München, Christoph Spinner, sieht dem Oktoberfest ohne größere Corona-Sorge entgegen. „Die Zahl der Atemwegserkrankungen insgesamt ist auf dem Niveau der Vor-Pandemiejahre“, sagte Spinner vor dem Anstich am Samstag. Es sei an der Zeit, mit Corona so umzugehen wie mit Erkältungen und Grippe.

Oktoberfest 2022: Experte erwartet Verdopplung bis Verdreifachung der Infektionen in München

Spinner erwartet durch die Wiesn eine Verdoppelung oder Verdreifachung der Corona-Infektionszahlen im Raum München, aber keine Überlastung der Kliniken. Er rät aber Menschen mit erhöhtem Risiko, auf einen Besuch zu verzichten oder zumindest die Enge der Bierzelte zu meiden. „Klar sind vor allem vulnerable Gruppen, wie Immunsupprimierte, weiter von schwerem Covid-19-Verlauf gefährdet.“

Spinner verwies aber auch auf die sogenannte Wiesn-Grippe, die regelmäßig zum Fest schon früher grassierte, bedingt durch die große Menschenmasse und die Enge in den Bierzelten.

Oktoberfest 2022: Bei Erkältungssymptomen lieber nicht zur Wiesn

Er selbst freue sich auf das Fest. Spinner werde zum Anstich gehen und die erste Woche fast täglich auf der Wiesn sein. Er habe sich so gut wie möglich geschützt und die vierte Impfung längst hinter sich, „auch wenn das keine vollständige Sicherheit“ vor einer Infektion bringt, wie Spinner unterstreicht. Mitarbeitenden im Gesundheitswesen habe die Ständige Impfkommission (Stiko) die vierte Impfung empfohlen. Das Universitätsklinikum hatte bereits vor Wochen eine entsprechende Impfkampagne aufgelegt.

Nach zwei pandemiebedingt abgesagten Oktoberfesten darf dieses Jahr ohne Auflagen gefeiert werden. Die Behörden mahnten aber Besucher, bei Erkältungssymptomen einen Test zu machen und zum Schutz anderer nicht krank zum Fest zu kommen. (dpa)