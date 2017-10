Danke, tz! Wir freuen uns auf L.A. und „Princess for one Day“!

Wiesn-Madl-Bewerberin Anna Magdalena

tz-Wiesn-Madl-Bewerberin Anna Magdalena (27) aus Hemau wird „Princess for one Day“ - und ihre Mama darf sie mit nach Los Angeles nehmen: zum exklusiven Fotoshooting.

München - Sie sind seit Langem nicht mehr alleine verreist – und jetzt geht es gleich nach Hollywood! Anna Magdalena (27) aus Hemau in der Oberpfalz und ihre Mutter Erna waren ganz nervös am Donnerstag am Flughafen. „Ich bin so aufgeregt, so etwas habe ich ja noch nie gemacht“, lacht Anna Magdalena. Die junge Frau hatte sich bei der Wahl zum tz-Wiesn-Madl beworben, da kam sie leider nicht zum Zug. Dafür aber bei der Zusatzverlosung für die Aktion Princess for one Day (Prinzessin für einen Tag)! Dafür darf sie mit Mama Erna zum Star-Fotografen Guido Karp nach Los Angeles fliegen.

Ein Traum in der Traumfabrik! Karp hat schon Robbie Williams, die Stones oder Depeche Mode abgelichtet. Anna und ihre Mutter werden erst gestylt und dann vom Profi in Szene gesetzt. Eine „einmalige Möglichkeit“, wie Anna Magdalena findet. Eine Möglichkeit, die auch tz-Leserinnen offen steht: Ab November kommt Princess for one Day nach Bayern (siehe unten). Alle Damen über 16 Jahren können sich anmelden. Die Kosten: 159 Euro inklusive Styling, Fotosession und Fotorechte – tz-Leserinnen sparen zehn Euro, www.princessforoneday.de oder 02624 / 95 85 197, Rabatt-Codewort: „Leser-Rabatt-tz“.

Zuckerl für Anna Magdalena in Los Angeles: „Natürlich das Shoppen mit der besten Shoppingberaterin, der Mama.“ Die junge Frau muss im Alltag oft stark sein. Die gelernte Automobilkauffrau hat mit ihrem Mann gerade ein Haus in der Nähe von Regensburg gebaut. Das musste behindertengerecht ausgestattet werden, denn Tochter Alessia (6) ist querschnittsgelähmt. Auch Sohn Milan (1) hält die Mama auf Trab. Die Oberpfälzerin reist nun das erste Mal im Leben nach Amerika. Als Andenken hat ihr Tochter Alessia das Lieblingskuscheltier und ein Bild von ihr und ihrem kleinen Bruder in den Koffer gelegt.

Das erwartet die Gewinnerin nach ihrer Ankunft:

Am Flughafen angekommen geht es auch direkt los. Nach dem Einchecken in ein Sternenhotel, werden Anna und ihre Mutter die Promihotspots der Stadt kennenlernen. Am darauf folgenden Tag erwartet sie das große Highlight: In Guido Karps Outdoor-Studio in Littlerock (wo auch Heidi Klum mit ihren Topmodel-Kandidatinnen regelmäßig dreht) beginnt die „Verwandlung“ mit Fotoshooting.

Abends gibt es ein wunderbares Essen. Der dritte L.A.-Tag ist dann zur freien Verfügung für die Eingeladenen, den die beiden für eine ausgiebige Shoppingtour nutzen möchten, bevor sie am darauffolgenden Tag die Heimreise nach Deutschland antreten.

Das sind die Tourdaten von Princess for one Day in Bayern:

7.11.2017: Landsberg am Lech, Hotel Vienna House Easy Landsberg



10. und 11.11.2017: Garching bei München, Z23 Fotostudio

10.3.2018: Neu-Ulm, Orange Hotel

11.3.2018: Augsburg, Hotel Alpenhof

13.3.2018: Ingolstadt, Möbelhof Ingolstadt

14.3.2018: München, Leonardo Royal Hotel

15.3.2018: Penzberg, Raab Home Company

16.3.2018: Kirchweidach, Schwarz Home Company

Quelle: tz