Nach Ehe-Aus: Roman Weidenfeller mit unbekannter Blondine auf der Wiesn - wir haben das Foto

Ist das seine Neue?

von Jennifer Lanzinger schließen

Oktoberfest 2018: Erst Freitag gab das Ehepaar Weidenfeller die gemeinsame Trennung bekannt. Am Abend danach wurde Roman Weidenfeller nun mit einer unbekannten Blondine auf der Wiesn gesehen.

Oktoberfest 2018: Roman Weidenfeller auf der Wiesn mit unbekannter Blondine gesehen

Erst am Freitagabend machten der ehemalige Torwart der deutschen Nationalmannschaft und seine Frau Lisa das gemeinsame Ehe-Aus bekannt. Einen Tag später wurde Roman Weidenfeller dann mit einer unbekannten Blondine alleine in der Käfer Wiesn-Schänke entdeckt. Beide vertieft in ein Gespräch, ganz alleine am Tisch. Ist die schöne Blonde etwa die neue Frau an der Seite des Fußballers?

+ Roman Weidenfeller in der Käfer Wiesn-Schänke. © fkn Ehefrau Lisa feierte erst einen Abend zuvor alleine auf dem Oktoberfest.

Nach offiziellem Statement: Lisa Weidenfeller feiert noch am gleichen Abend auf der Wiesn

München - Ein weiterer WM-Held, dessen Beziehung nach dem Sieg der Weltmeisterschaft 2014 in die Brüche ging. Das Ehe-Aus von Roman Weidenfeller und seiner Lisa schockte am Freitagabend die Promi-Welt. Gegenüber der Bild bestätigten die beiden die Trennung, kurze Zeit später wurd die hübsche Blondine jedoch beim Feiern auf dem Oktoberfest gesehen.

Sie waren das Traumpaar des deutschen Fußball-Sports. Seit 2010 stärkte Lisa Rossenbach ihrem Roman den Rücken, unterstützte ihn bei der WM 2014 und seinem Abschied vom BVB.

2011 folgte die Hochzeit, 2014 baute das Paar sein eigenes Heim. Vor zwei Jahren schien Sohn Leonard dann das Glück der beiden perfekt zu machen. Umso überraschender das Ehe-Aus nach sieben Jahren. Wie die Abendzeitung berichtet, feierte Lisa Weidenfeller angeblich noch am Abend der Bekanntgabe in Kufflers Weinzelt auf der Wiesn. Laut Bild zog die Spielerfrau ebenfalls bereits aus dem gemeinsamen Haus aus, beide scheinen nun nach Abstand zu suchen.

Am Dienstag, den 25. September besuchte bereits Roman Weidenfeller das Oktoberfest, ebenfalls alleine ohne Frau Lisa. Bahnte sich die Trennung schon länger an?

+ Roman Weidenfeller auf dem Oktoberfest 2018. © babiradpicture - abp / babiradpicture/BenFesl

Nach Manuel Neuer, Mesut Özil, Sami Khedira und André Schürrle, zerbrach nun auch die Liebe des ehemaligen Torhüters.

